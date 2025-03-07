إليكم أسعار الذهب في الأسواق العراقية

وشهد سعر بيع المثقال الواحد عيار 21 من الذهب الخليجي والتركي والأوروبي 605 آلاف دينار، وبلغ سعر الشراء 601 ألف دينار.فيما بلغ سعر بيع المثقال الواحد عيار 21 من الذهب 575 ألف دينار، وبلغ سعر الشراء 571 ألف دينار.ويتراوح سعر بيع مثقال الذهب الخليجي في محال الصاغة عيار 21 بين 605 آلاف دينار و615 ألفاً، بينما تراوح سعر بيع مثقال الذهب بين 575 ألفاً و585 ألف دينار.ومنذ منتصف ديسمبر/كانون الأول 2022 وحتى الآن، يواصل الدينار هبوطه الدراماتيكي أمام الأميركي، حتى وصل إلى مستوى 1610 دنانير مقابل دولار واحد في وقت يبلغ السعر الرسمي للدولار 1320 دينارا.