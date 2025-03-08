أسعار صرف الدولار في الأسواق العراقية

واستقرت اسعار في بورصتي الكفاح والحارثية لتسجل 148350 ديناراً عراقياً مقابل 100 دولار، وهي نفس الأسعار التي سجلت صباح يوم الخميس الماضي، أما اسعار البيع في محال الصيرفة بالأسواق المحلية في استقرت حيث بلغ سعر البيع 149500 دينار مقابل 100 دولار، وبلغ الشراء 147500 دينار مقابل 100 دولار.وكان مجلس الوزراء، قد أعلن بتاريخ 7 شباط/فبراير 2022، المصادقة على تعديل سعر صرف إلى 1320 دينار للدولار الواحد.