أعلى من الامارات!.. اقتصادي يكشف إنفاق العراق السنوي خلال 10 سنوات

ويقول في تدوينة تابعتها نيوز، انه في المقابل، أنفق خلال نفس الفترة 1007 ترليون دينار عراقي، بالإضافة إلى سلف غير مصفاة تتراوح بين 100-150 ترليون دينار، ما يعني أن إجمالي الإنفاق تجاوز 1100 ترليون دينار عراقي، أي ما يعادل تقريبا 1 ترليون دولار أمريكي.بذلك، يصبح معدل الإنفاق السنوي للعراق بحدود 100 مليار دولار، وهو أعلى من معدل إنفاق العديد من المتقدمة، حيث بلغ معدل الإنفاق السنوي لكل من:1️⃣ الإمارات العربية المتحدة: 65 مليار دولار2️⃣ ماليزيا: 82 مليار دولار3️⃣ سنغافورة: 77 مليار دولارويضيف انه رغم أن ينفق أكثر من هذه الدول، إلا أن ناتجه المحلي الإجمالي لا يزال يعتمد بشكل شبه كامل على القطاع النفطي، مقارنةً بهذه التي نجحت في تنويع اقتصادها ليصل ناتجها المحلي إلى 500 مليار دولار سنويًا.المفارقة الكبيرة تكمن في أن هذه الثلاث لا تمتلك الموارد الطبيعية الهائلة التي يمتلكها العراق، ولا تملك نفس حجم الكتلة البشرية، ومع ذلك استطاعت بناء اقتصادات قوية ومزدهرة بميزانيات أقل مما ينفقه بينما ما زال يرزخ تحت وطأة سيطرة النفط والاقتصاد الريعي والبطالة المقنعة والكثير من المشاكل الاقتصادية التي تتضخم وتكبر سنة بعد سنة، وفقا للعبيدي.