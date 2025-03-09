العراق: لا بديل فوري لواردات الطاقة الإيرانية

نيوز – محلي

كشف مسؤولان عراقيان، اليوم الاحد، انه لا بديل فوري لواردات الطاقة .

ونقلت رويترز عن المسؤولين قولهما انه "لا بديل فوري لواردات الطاقة الإيرانية".

وذكر المتحدث باسم هيويت، ان النظام الإيراني يجب أن يتوقف عن طموحاته لامتلاك أسلحة نووية، فيما اشارت الخارجية الأميركية ان هي مورّد طاقة غير موثوق به.

وقال هيويت في تصريح تابعته نيوز، ان "الرئيس كان واضحًا في أن النظام الإيراني يجب أن يتوقف عن طموحاته لامتلاك أسلحة نووية أو مواجهة أقصى درجات الضغط".

وأضاف: "نأمل أن يضع النظام مصلحة شعبه والمنطقة فوق سياساته المزعزعة للاستقرار".