بورصة بغداد تغلق على انخفاض بسعر الدولار

وانخفضت أسعار مع اغلاق بورصتي الكفاح والحارثية لتسجل 148200 دينار مقابل 100 دولار، فيما كانت الأسعار صباح هذا اليوم 148500 دينار مقابل 100 دولار.أما أسعار البيع في محال الصيرفة بالأسواق المحلية في انخفضت حيث بلغ سعر البيع 149250 ديناراً مقابل 100 دولار، بينما بلغ الشراء 147250 ديناراً مقابل 100 دولار.