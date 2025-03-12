إليك أسعار الذهب في العراق اليوم



نيوزـ اقتصاد





تنشر " نيوز"، أسعار الذهب الاجنبي والعراقي في الأسواق المحلية العراقية اليوم الاربعاء (12اذار 2025)، فيما شهدت الأسواق استقرار الأسعار في المراكز الرئيسية لبيع وشراء الذهب.





اونصة الذهب 2912$

مثقال عیار 21 بـــ 613 الف دینار

مثقال عیار 18 بـــ 525 الف دینار

مثقال عیار 22 بــ 642 الف دینار

مثقال عیار 24 بـــ 700 الف دینار

اللیرة عیار 21 بـــ 613 الف دینار



ومنذ ديسمبر/كانون الأول 2022 وحتى الآن، يواصل الدينار العراقي هبوطه الدراماتيكي أمام الدولار الأميركي، حتى وصل إلى مستوى 1610 دنانير مقابل دولار واحد في وقت يبلغ السعر الرسمي للدولار 1320 دينارا.