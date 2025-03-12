الديوانية تعلن تسويق 11 ألف كغم من الأسماك للأسواق المحلية

وقال مدير زراعة حيدر علي المحنة في بيان ورد لـ نيوز، إنه "بناءً على الاحصائيات التي أعدتها الكوادر الفنية لشعبة الاسماك في قسم خدمات الثروة الحيوانية بتقريرها الشهري شهدت الأسواق المحلية لمحافظة تسويق كمية (11040) كغم من الأسماك لسد حاجة الأسواق المحلية".وأكد المحنة، أن "الكوادر الفنية للمديرية مستمرة بالتعاون مع مربي الثروة الحيوانية ومتابعتهم بهدف الوصول إلى الاكتفاء الذاتي".وفصل المحنة الكمية المسروقة المذكورة الى ما يلي :كارب مزارع 5800 كغمكارب عشبي 300 كغمكارب فضي 2000 كغمحمري 230 كغمخشني 210 كغمبلطي 2500 كغموأشار المحنة الى أن "وزارة الزراعة ومن خلال دائرة الثروة الحيوانية قد أصدرت قراراً في وقت سابق بمنع صيد الأسماك في المسطحات الداخلية (الأهوار، البحيرات، الأنهار) لبدء موسم التكاثر وللمحافظة على المخزون السمكي وتنمية الثروة السمكية، فضلاً عن منع بيعها وتسويقها بين المحافظات وحسب المناطق".وبين المحنة، أن "محافظة قد شملت بالقرار وللفترة من ٢٠٢٥/٢/١٥ ولغاية ٢٠٢٥/٤/١٥"، لافتا الى أن "الوزارة استثنت الأسماك البحرية كافة وأسماك المزارع السمكية (الكارب العادي، الكارب العشبي، الكارب الفضي) من القرار".وأشار المحنة الى أن "الوزارة قد شددت على ضرورة الالتزام بتطبيق قانون منع الصيد وفرض العقوبات على المخالفين وفق القرار رقم ٣٠ لسنة ٢٠٠٠ وتعليمات رقم ١٠ لسنة ٢٠٠٠".