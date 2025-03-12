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الديوانية تعلن تسويق 11 ألف كغم من الأسماك للأسواق المحلية
اقتصاد
2025-03-12 | 06:14
Alsumaria Tv
https://www.alsumaria.tv/authors
602 شوهد
السومرية
نيوز - اقتصاد
أعلنت مديرية زراعة محافظة الديوانية، اليوم الأربعاء، تسويق نحو 11 ألف كغم من الأسماك الى الأسواق المحلية، مؤكدة انها تطمح الى تحقيق الاكتفاء الذاتي.
وقال مدير زراعة
الديوانية
حيدر علي المحنة في بيان ورد لـ
السومرية
نيوز، إنه "بناءً على الاحصائيات التي أعدتها الكوادر الفنية لشعبة الاسماك في قسم خدمات الثروة الحيوانية بتقريرها الشهري شهدت الأسواق المحلية لمحافظة
الديوانية
تسويق كمية (11040) كغم من الأسماك لسد حاجة الأسواق المحلية".
وأكد المحنة، أن "الكوادر الفنية للمديرية مستمرة بالتعاون مع مربي الثروة الحيوانية ومتابعتهم بهدف الوصول إلى الاكتفاء الذاتي".
وفصل المحنة الكمية المسروقة المذكورة الى ما يلي :
كارب مزارع 5800 كغم
كارب عشبي 300 كغم
كارب فضي 2000 كغم
حمري 230 كغم
خشني 210 كغم
بلطي 2500 كغم
وأشار المحنة الى أن "وزارة الزراعة ومن خلال دائرة الثروة الحيوانية قد أصدرت قراراً في وقت سابق بمنع صيد الأسماك في المسطحات الداخلية (الأهوار، البحيرات، الأنهار) لبدء موسم التكاثر وللمحافظة على المخزون السمكي وتنمية الثروة السمكية، فضلاً عن منع بيعها وتسويقها بين المحافظات وحسب المناطق".
وبين المحنة، أن "محافظة
الديوانية
قد شملت بالقرار وللفترة من ٢٠٢٥/٢/١٥ ولغاية ٢٠٢٥/٤/١٥"، لافتا الى أن "الوزارة استثنت الأسماك البحرية كافة وأسماك المزارع السمكية (الكارب العادي، الكارب العشبي، الكارب الفضي) من القرار".
وأشار المحنة الى أن "الوزارة قد شددت على ضرورة الالتزام بتطبيق قانون منع الصيد وفرض العقوبات على المخالفين وفق القرار رقم ٣٠ لسنة ٢٠٠٠ وتعليمات رقم ١٠ لسنة ٢٠٠٠".
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