انخفاض حاد بمخزون البانزين الامريكي يرفع اسعار النفط العالمية

وارتفعت العقود الآجلة لخام تسعة سنتات إلى 71.04 دولارا للبرميل في حين ارتفعت العقود الآجلة لخام غرب الوسيط الأمريكي 2 سنتا إلى 67.71 دولارا للبرميل.وأظهرت بيانات الأمريكية يوم الأربعاء أن مخزونات الخام في ارتفعت بمقدار 1.4 مليون برميل في أحدث أسبوع، .وانخفضت مخزونات البنزين في بمقدار 5.7 ملايين برميل، في حين انخفضت مخزونات نواتج التقطير أيضا بأكثر من المتوقع.