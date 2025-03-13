سوريا تكشف موقفها من استيراد النفط العراقي وتفعيل خط بانياس

وقال مدير العلاقات العامة في والثروات المعدنية السورية، أحمد سليمان، انه "لا توجد مفاوضات لاستيراد النفط من والسعودية، بل تستورد النفط الخام عن طريق اعلان مناقصات للحصول على افضل الخيارات لضمان امدادات موثوقة وضمن الشروط العقدية"، بحسب تصريحات اوردتها منصة الطاقة التخصصية.وأوضح أن "وزارته أعلنت مناقصات لتوريد النفط الخام الخفيف والثقيل ومشتقات نفطية مثل البنزين والمازوت والفيول والغاز المنزلي، وتمّت الإجراءات العقدية مع الشركات التي رست عليها المناقصات"، مشيرا الى "تلقي عدّة عروض في مناقصة النفط الخام الأخيرة، وبعد تقييم العروض، اختيرَت الشركات التي ستقوم بالتوريد وفقًا للمواصفات والشروط المطلوبة"، دون ان يفصح عن هوية هذه الشركات.بسؤاله عن مستقبل خط أنابيب النفط العراقي السوري، ومدى تفعيله لاستيراد الخام وتشغيل المصافي المتوقفة، أكد أحمد أن "الخط العراقي السوري بحاجة إلى تأهيل، وحتى الآن لم يجرِ التعاطي مع هذا الموضوع".ويبدو خط بانياس حاليا خارج اهتمامات الجانبين العراقي والسوري، حيث لم تجري مناقشة تفعيل خط الأنابيب المشترك بعد.ويحتاج الخط إلى استثمارات كبيرة لإعادة تأهيله، خاصة في الجزء السوري، جراء الحرب المستمرة في البلد منذ عام 2011، التي أثّرت كثيرًا في البنية التحتية لقطاع الطاقة، وتسبّبت في تدمير كبير.