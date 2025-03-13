Alsumaria Tv
Alsumaria TV
الصفحة الرئيسية
البرامج
السومرية نيوز السومرية - أخبار العراق
الصفحة الرئيسية
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
فيديوهات
سياسة
محليات
خاص السومرية
رياضة
أمن
دوليات
منوعات
عالم السيارات
للنساء فقط
تكنولوجيا
نتائج الامتحانات
فن وثقافة
إنفوغراف
أخبار الطقس
أخبار الأبراج
علم وعالم
اقتصاد
الأبراج
Sumer Fm
Alsumaria
البث المباشر
السومرية - البث المباشر بالصورة
السومرية - البث المباشر بالصوت
Alsumaria Alsumaria
Alsumaria TV
البث المباشر
Alsumaria Alsumaria
Alsumaria Alsumaria Loader
Alsumaria TV
Alsumaria Alsumaria
البرامج
رمضان 2025
ترفيه
سياسة
مسلسلات
برامج سومر أف أم
رمضان السومرية
برامج سابقة
لقطات
جدول البرامج
Play
LIVE
السومرية نيوز
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
فيديوهات
سياسة
محليات
خاص السومرية
أمن
دوليات
عالم السيارات
منوعات
أخبار الأبراج
أخبار الطقس
إنفوغراف
فن وثقافة
نتائج الامتحانات
تكنولوجيا
للنساء فقط
علم وعالم
رياضة
اقتصاد
​في ولاية تينيسي.. كلب يطلق النار ويصيب صاحبه
المزيد
SUMER FM
تفضيلاتي
الأبراج
حالة الطقس
استطلاعات
الترددات
اعلن معنا
SUMER FMSumer
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Rss - Alsumaria
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر © 2025 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
حمّل تطبيق السومرية
المصدر الاول لاخبار العراق
Huawei
تفضيلاتي
الأبراج
حالة الطقس
الاستفتاءات
الترددات
اعلن معنا
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
ALsumaria حقوق التأليف والنشر © 2025 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
Huawei
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Rss - Alsumaria
Alsumaria
البث المباشر
Alsumaria TV
Alsumaria
الصفحة الرئيسية
جدول البرامج
تفضيلاتي
حالة الطقس
Alsumaria
الاستفتاءات
فريق السومرية
الترددات
اعلن معنا
من نحن
اتصل بنا
Sumer
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
ALsumaria حقوق التأليف والنشر © 2025 Alsumaria.tv.
Huawei
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Instagram - Alsumaria

سوريا تكشف موقفها من استيراد النفط العراقي وتفعيل خط بانياس

اقتصاد

2025-03-13 | 02:53
Alsumaria Tv https://www.alsumaria.tv/authors
سوريا تكشف موقفها من استيراد النفط العراقي وتفعيل خط بانياس
1,414 شوهد

السومرية نيوز-اقتصاد

كشفت وزارة النفط السورية، اليوم الخميس، عن إمكانية تفعيل خط أنبوب بانياس لنقل النفط العراقي الى البحر الأبيض المتوسط، مشيرة الى انه لم يتم التعاطي مع هذا الموضوع بعد.



وقال مدير العلاقات العامة في وزارة النفط والثروات المعدنية السورية، أحمد سليمان، انه "لا توجد مفاوضات لاستيراد النفط من العراق والسعودية، بل وزارة النفط تستورد النفط الخام عن طريق اعلان مناقصات للحصول على افضل الخيارات لضمان امدادات موثوقة وضمن الشروط العقدية"، بحسب تصريحات اوردتها منصة الطاقة التخصصية.

وأوضح أن "وزارته أعلنت مناقصات لتوريد النفط الخام الخفيف والثقيل ومشتقات نفطية مثل البنزين والمازوت والفيول والغاز المنزلي، وتمّت الإجراءات العقدية مع الشركات التي رست عليها المناقصات"، مشيرا الى "تلقي عدّة عروض في مناقصة النفط الخام الأخيرة، وبعد تقييم العروض، اختيرَت الشركات التي ستقوم بالتوريد وفقًا للمواصفات والشروط المطلوبة"، دون ان يفصح عن هوية هذه الشركات.

بسؤاله عن مستقبل خط أنابيب النفط العراقي السوري، ومدى تفعيله لاستيراد الخام وتشغيل المصافي المتوقفة، أكد أحمد سليمان أن "الخط العراقي السوري بحاجة إلى تأهيل، وحتى الآن لم يجرِ التعاطي مع هذا الموضوع".

ويبدو خط بانياس حاليا خارج اهتمامات الجانبين العراقي والسوري، حيث لم تجري مناقشة تفعيل خط الأنابيب المشترك بعد.

ويحتاج الخط إلى استثمارات كبيرة لإعادة تأهيله، خاصة في الجزء السوري، جراء الحرب المستمرة في البلد منذ عام 2011، التي أثّرت كثيرًا في البنية التحتية لقطاع الطاقة، وتسبّبت في تدمير كبير.


>> تابع قناة السومرية على  تويتر

نفط

العراق وسوريا

+A
-A
facebook
Twitter
Whatsapp
telegram
Messenger
telegram
Alsumaria Tv

أحدث الحلقات
ناس برمضان
Play
ناس برمضان
منطقة الصالحية - الحلقة ١٢ | الموسم 2
19:00 | 2025-03-12
Play
منطقة الصالحية - الحلقة ١٢ | الموسم 2
19:00 | 2025-03-12
من الأخير
Play
من الأخير
صالح المطلك - حلقة ١٢ | الموسم 2
18:00 | 2025-03-12
Play
صالح المطلك - حلقة ١٢ | الموسم 2
18:00 | 2025-03-12
ليلة رمضانية
Play
ليلة رمضانية
محمود التميمي - الحلقة ١٢ | رمضان 2025
17:00 | 2025-03-12
Play
محمود التميمي - الحلقة ١٢ | رمضان 2025
17:00 | 2025-03-12
قطع وريد
Play
قطع وريد
الحلقة ١٢ | رمضان 2025
16:00 | 2025-03-12
Play
الحلقة ١٢ | رمضان 2025
16:00 | 2025-03-12
بال 90
Play
بال 90
من منطقة الشورجة الكَاع تنكَلب..واني ما انكَلب.. منو اني؟ - الحلقة ١٢ | الموسم 3
15:00 | 2025-03-12
Play
من منطقة الشورجة الكَاع تنكَلب..واني ما انكَلب.. منو اني؟ - الحلقة ١٢ | الموسم 3
15:00 | 2025-03-12
أهل الخطايا
Play
أهل الخطايا
الحلقة ١٢ | رمضان 2025
14:15 | 2025-03-12
Play
الحلقة ١٢ | رمضان 2025
14:15 | 2025-03-12
نشرة أخبار السومرية
Play
نشرة أخبار السومرية
نشرة ١٢ آذار ٢٠٢٥ | 2025
13:45 | 2025-03-12
Play
نشرة ١٢ آذار ٢٠٢٥ | 2025
13:45 | 2025-03-12
العراق في دقيقة
Play
العراق في دقيقة
12-03-2025 | 2025
13:30 | 2025-03-12
Play
12-03-2025 | 2025
13:30 | 2025-03-12
زار رمضان
Play
زار رمضان
حالات تفطر القلوب في سوق الشرطة الرابعة - الحلقة ١٢ | رمضان 2025
12:45 | 2025-03-12
Play
حالات تفطر القلوب في سوق الشرطة الرابعة - الحلقة ١٢ | رمضان 2025
12:45 | 2025-03-12
الله بالخير
Play
الله بالخير
رسائل انسانية ملهمة - الموسم٢ - الحلقة ١٢ | رمضان 2025
12:05 | 2025-03-12
Play
رسائل انسانية ملهمة - الموسم٢ - الحلقة ١٢ | رمضان 2025
12:05 | 2025-03-12
الأكثر مشاهدة
ناس برمضان
Play
ناس برمضان
منطقة الصالحية - الحلقة ١٢ | الموسم 2
19:00 | 2025-03-12
Play
منطقة الصالحية - الحلقة ١٢ | الموسم 2
19:00 | 2025-03-12
من الأخير
Play
من الأخير
صالح المطلك - حلقة ١٢ | الموسم 2
18:00 | 2025-03-12
Play
صالح المطلك - حلقة ١٢ | الموسم 2
18:00 | 2025-03-12
ليلة رمضانية
Play
ليلة رمضانية
محمود التميمي - الحلقة ١٢ | رمضان 2025
17:00 | 2025-03-12
Play
محمود التميمي - الحلقة ١٢ | رمضان 2025
17:00 | 2025-03-12
قطع وريد
Play
قطع وريد
الحلقة ١٢ | رمضان 2025
16:00 | 2025-03-12
Play
الحلقة ١٢ | رمضان 2025
16:00 | 2025-03-12
بال 90
Play
بال 90
من منطقة الشورجة الكَاع تنكَلب..واني ما انكَلب.. منو اني؟ - الحلقة ١٢ | الموسم 3
15:00 | 2025-03-12
Play
من منطقة الشورجة الكَاع تنكَلب..واني ما انكَلب.. منو اني؟ - الحلقة ١٢ | الموسم 3
15:00 | 2025-03-12
أهل الخطايا
Play
أهل الخطايا
الحلقة ١٢ | رمضان 2025
14:15 | 2025-03-12
Play
الحلقة ١٢ | رمضان 2025
14:15 | 2025-03-12
نشرة أخبار السومرية
Play
نشرة أخبار السومرية
نشرة ١٢ آذار ٢٠٢٥ | 2025
13:45 | 2025-03-12
Play
نشرة ١٢ آذار ٢٠٢٥ | 2025
13:45 | 2025-03-12
العراق في دقيقة
Play
العراق في دقيقة
12-03-2025 | 2025
13:30 | 2025-03-12
Play
12-03-2025 | 2025
13:30 | 2025-03-12
زار رمضان
Play
زار رمضان
حالات تفطر القلوب في سوق الشرطة الرابعة - الحلقة ١٢ | رمضان 2025
12:45 | 2025-03-12
Play
حالات تفطر القلوب في سوق الشرطة الرابعة - الحلقة ١٢ | رمضان 2025
12:45 | 2025-03-12
الله بالخير
Play
الله بالخير
رسائل انسانية ملهمة - الموسم٢ - الحلقة ١٢ | رمضان 2025
12:05 | 2025-03-12
Play
رسائل انسانية ملهمة - الموسم٢ - الحلقة ١٢ | رمضان 2025
12:05 | 2025-03-12
اخترنا لك
أسعار صرف الدولار في العراق اليوم
03:53 | 2025-03-13
تفاصيل أولية عن حجم الموازنة وموعد تمريرها بالبرلمان
02:44 | 2025-03-13
انخفاض حاد بمخزون البانزين الامريكي يرفع اسعار النفط العالمية
01:35 | 2025-03-13
مع الاغلاق.. خبر يخص الدولار
10:24 | 2025-03-12
ارتفاع اسعار اللحوم والدجاج في النجف... أين الاجهزة الرقابية؟
09:06 | 2025-03-12
الديوانية تعلن تسويق 11 ألف كغم من الأسماك للأسواق المحلية
06:14 | 2025-03-12
نعم، يجب استقباله كزعيم دولة
نعم، يجب استقباله كزعيم دولة
كلا، ماضيه يثير المخاوف
كلا، ماضيه يثير المخاوف
لا أهتم بالأمر
لا أهتم بالأمر
النتائج تعكس آراء المشاركين وليست قياساً للرأي العام.
النتائج تعكس آراء المشاركين وليست قياساً للرأي العام.

أبراج

على السومرية

إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين
إشترك
حمل تطبيق السومرية
المصدر الأول لأخبار العراق
Alsumaria mobile app on Android Alsumaria mobile app on Android
Alsumaria mobile app on IOS Alsumaria mobile app on IOS
Alsumaria mobile app on huawei Alsumaria mobile app on huawei
إشترك بخدمة التلغرام
تحديثات مباشرة ويومية
إشترك
جدول البرامج
الترددات
بث حي
البرامج
رمضان 2025
رمضان 2024
ترفيه
رمضان 2023
سياسة
السومرية نيوز
سياسة
محليات
خاص السومرية
أمن
دوليات
عالم السيارات
منوعات
أخبار الأبراج
أخبار الطقس
إنفوغراف
فن وثقافة
نتائج الامتحانات
تكنولوجيا
للنساء فقط
علم وعالم
رياضة
اقتصاد
اتصل بنا
اعلن معنا
فرص عمل
من نحن
تفضيلاتي
حالة الطقس
الأبراج
الاستفتاءات
فريق السومرية
Summer
انضم الى ملايين المتابعين
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Rss - Alsumaria
سياسة الخصوصية
AlSumaria
حمّل تطبيق السومرية
المصدر الاول لاخبار العراق
Android
Apple
Huawei
ALsumariaحقوق التأليف والنشر © 2025 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
الترددات
اتصل بنا
اعلن معنا
المزيدعرض أقل
البرامج
السومرية نيوز
البث المباشر
SUMER FMSumer
Sumer
حمل تطبيق السومرية
المصدر الأول لأخبار العراق
Playstore
Apple
Huawei
تابع قناة السومرية
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Rss - Alsumaria
من نحن
سياسة الخصوصية
ALsumariaحقوق التأليف والنشر © 2025 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.