الدولار يسجل ارتفاعا جديدا في بغداد

وارتفعت اسعار الدولار مع إغلاق بورصتي الكفاح والحارثية لتسجل 148100 دينار عراقي مقابل 100 دولار، فيما كانت الأسعار صباح هذا اليوم 147900 دينار مقابل 100 دولار.أما اسعار البيع في محال الصيرفة بالأسواق المحلية في استقرت حيث بلغ سعر البيع 149000 دينار عراقي مقابل 100 دولار، بينما بلغ الشراء 147000 دينار مقابل 100 دولار.