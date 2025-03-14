وفد حكومي يناقش مع صندوق النقد الدولي تعزيز قوة الدينار العراقي

وذكرت في بيان ورد للسومرية نيوز، ان "الاجتماعات ركزت خلال المناقشات على الأداء الاقتصادي للعراق وآفاق النمو المستدام، حيث أشاد بالتقدم المُحرز".وتابع، ان "الاجتماع ناقش أيضا، نمو الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي بنسبة 5% في 2024، مدفوعًا بتوسع القطاع الزراعي وزيادة الإنفاق العام، مع توقع نمو بنسبة 3.5% في 2025"، مشيرا الى " السعي تقليل الاعتماد على الإيرادات النفطية، مما يعزز تنويع الاقتصاد واستقراره".ولفت، الى "مراجعة الإنفاق الفعلي لعام 2024 وتوقعات الإيرادات لعام 2025، إلى جانب استراتيجيات تمويل العجز، فضلا عن تحديث استراتيجية الدين العام لضمان الاستدامة المالية وتعزيز ثقة المستثمرين في السندات الحكومية".وتطرق الاجتماع، الى "إصلاحات في القطاع المالي، حيث شدد على أهمية تحديث النظام المصرفي لجذب رؤوس الأموال الأجنبية"، مؤكدا " على توسيع التعاون مع البنوك المراسلة الدولية لتسهيل تمويل التجارة".وجدد النقد الدولي، " دعمه لتطوير السياسة المالية للعراق، مقترحًا توفير مستشارين وخبراء لمساعدة في إدارة الدين العام وتحسين النظام الضريبي، بالإضافة الى زيادة استخدام الدينار العراقي في المعاملات الرئيسية لتعزيز قوة العملة الوطنية".وعكست الاجتماعات "التزام بالإصلاحات المالية وتعزيز الاستقرار الاقتصادي وتبني سياسات مشجعة للاستثمار، تماشياً مع شراكته الاستراتيجية مع النقد الدولي".