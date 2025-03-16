تعرف على أسعار الذهب في الأسواق العراقية اليوم

سجلت أسعار الذهب، في أسواق الجملة ب‍‍‍ في العاصمة ‍‍ ، سعر بيع للمثقال الواحد عيار 21 من الذهب الخليجي والتركي والأوربي 621 الف دينار، وسعر الشراء 617 الف دينار، أما سعر بيع المثقال الواحد عيار 21 من الذهب العراقي سجل عند 591 الف دينار، وبلغ سعر الشراء 587 الفاً.وفيما يخص أسعار الذهب في محال الصاغة، فإن سعر بيع مثقال الذهب الخليجي عيار 21 يتراوح بين 625 الف دينار 635 ألفاً، البيع مثقال الذهب العراقي بين 595 الفا و 605 آلاف دينار.ومنذ ديسمبر/كانون الأول 2022 وحتى الآن، يواصل الدينار العراقي هبوطه الدراماتيكي أمام الدولار الأميركي، حتى وصل إلى مستوى 1610 دنانير مقابل دولار واحد في وقت يبلغ السعر الرسمي للدولار 1320 دينارا.