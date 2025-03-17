ساويرس يتحدث عن مشاريعه بالعراق.. "العائد منها اكبر بكثير من أي بلد مستقر"

وقال ساويرس في مقابلة متلفزة تابعتها نيوز، "لدينا مشاريع في منها انشاء مدينة جديدة في بحجم استثمارات تصل الى 15 مليار دولار توزع بواقع قروض ورأس مال"، مبينا ان بلد واعد جدا".وأضاف ان "اهل يحبون المصريين جدا"، مشيرا الى ان "اللجوء الى الأسواق الصعبة مثل الا ان العائد منها اكبر بكثير من عائد أي بلد مستقر".واكد ان "أي بلد مستقر فنشهد به تجار كبار يتنافسون بينهم، وحجم المنافسة هناك شرس"، موضحا انه "في لا توجد منافسة كبيرة وبالامكان العمل براحة".وذكر "انني خسرت في بعض البلدان مثل الجزائر بسبب جشع وفساد الأنظمة الحاكمة".