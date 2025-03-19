النفط ينخفض متأثرا بما جرى بمكالمة ترامب وبوتن

وانخفضت 19 سنتًا، أو 0.3%، إلى 70.37 دولارًا للبرميل، وانخفض خام غرب الوسيط الأمريكي 20 سنتًا، أو 0.3%، إلى 66.70 دولارًا.ووافق الرئيس الروسي بوتن ، على وقف مهاجمة منشآت الطاقة الأوكرانية، لكنه امتنع عن تأييد وقف إطلاق النار الكامل لمدة 30 يوما، وهو ما كان يأمله ، بحسب رويترز.