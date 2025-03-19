مع الاغلاق.. خبر يخص الدولار

نيوز – اقتصادي

تنشر نيوز، أسعار صرف الدولار مقابل الدينار العراقي في الأسواق المحلية العراقية اليوم الاربعاء (19 اذار2025)، بعد اغلاق بورصتي الكفاح والحارثية في .

بغداد: سعر البيع: 148,500

سعر الشراء: 147,500



أربيل: سعر البيع: 147,250



سعر الشراء: 147,150



البصرة: سعر البيع: 148,500



سعر الشراء: 147,500

