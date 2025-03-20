أسعار صرف الدولار في العراق اليوم

وانخفضت أسعار الدولار في بورصتي الكفاح والحارثية لتسجل 147300 دينار مقابل 100 دولاروسجلت أسعار البيع في محال الصيرفة بالأسواق المحلية في 148250 ديناراً مقابل 100 دولار، وبلغ سعر الشراء 146250 ديناراً مقابل 100 دولار.وكان ، قد أعلن بتاريخ 7 شباط/فبراير 2022، المصادقة على تعديل سعر صرف الدولار إلى 1320 دينار للدولار الواحد.