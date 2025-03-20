بين بغداد واربيل تعرف على اسعار الدولار بنهاية الأسبوع

واستقرت اسعار الدولار مع إغلاق بورصتي الكفاح والحارثية لتسجل 147300 دينار مقابل 100 دولار، وهي نفس الأسعار التي سجلت صباح هذا اليوم.فيما سجلت اسعار البيع في محال الصيرفة بالأسواق المحلية في استقرارا حيث بلغ سعر البيع 148500 دينار عراقي مقابل 100 دولار، بينما بلغ الشراء 146500 دينار مقابل 100 دولار.أما في فقد سجل الدولار انخفاضا طفيفا إذ بلغ سعر البيع 147100 دينار لكل 100 دولار، وسعر الشراء 147000 دينار مقابل 100 دولار أمريكي.