إليك أسعار صرف الدولار في العراق اليوم



نيوز ـ اقتصاد





تنشر نيوز، أسعار صرف الدولار مقابل الدينار العراقي في الأسواق المحلية العراقية اليوم السبت 22 اذار2025





بغداد:

سعر البيع: 147,250

سعر الشراء: 146,500

أربيل:

سعر البيع: 147,500

سعر الشراء: 147,250

البصرة:

سعر البيع: 147,500

سعر الشراء: 147,000



وكان ، قد أعلن بتاريخ 7 شباط/فبراير 2022، المصادقة على تعديل سعر صرف الدولار إلى 1320 دينار للدولار الواحد.