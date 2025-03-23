تعرف على أسعار صرف الدولار في بغداد

وانخفضت أسعار الدولار مع إغلاق بورصتي الكفاح والحارثية لتسجل 147250 ديناراً مقابل 100 دولار، فيما كانت الأسعار التي سجلت صباح هذا اليوم 147300 دينار مقابل 100 دولار.أما أسعار البيع في محال الصيرفة بالأسواق المحلية في استقرت حيث بلغ سعر البيع 148250 ديناراً عراقي مقابل 100 دولار، بينما بلغ الشراء 146250 ديناراً مقابل 100 دولار.