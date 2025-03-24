أسعار النفط تنخفض بهدوء وانظارها نحو المحادثات الروسية الأوكرانية

وانخفضت 25 سنتًا، أو 0.4%، إلى 71.91 دولارًا للبرميل، وانخفض خام غرب الوسيط الأمريكي 20 سنتًا، أو 0.3%، إلى 68.08 دولارًا.ارتفعت أسعار النفط يوم الجمعة وسجلت مكاسب للأسبوع الثاني على التوالي مع فرض عقوبات أمريكية جديدة على وأحدث خطة إنتاج من مجموعة أوبك+ مما أثار توقعات بتشديد الإمدادات.