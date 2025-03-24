ارتفاع على أسعار الذهب في العراق

اونصة الذهب 3024$مثقال عیار 21 بـــ 627 الف دینارمثقال عیار 18 بـــ 537 الف دینارمثقال عیار 22 بــ 657 الف دینارمثقال عیار 24 بـــ 716 الف دیناراللیرة عیار 21 بـــ 627 الف دینارقائمة بأسعار الذهب في اليومومنذ ديسمبر/كانون الأول 2022 وحتى الآن، يواصل الدينار العراقي هبوطه الدراماتيكي أمام الدولار الأميركي، حتى وصل إلى مستوى 1610 دنانير مقابل دولار واحد في وقت يبلغ السعر الرسمي للدولار 1320 دينارا.