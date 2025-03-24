تحذيرات.. واشنطن قد تتعثر في سداد ديونها السيادية

ويحذر خبراء المركز الأمريكي (Bipartisan Policy Center) من أن "يوم الحساب" قد يبدأ مع بداية حزيران في أسوأ السيناريوهات.وأفاد محللو المركز بأن الموعد مرهون في الدرجة الأولى بالإيرادات التي ستحصل عليها الحكومة الأمريكية بعد تحصيل في نيسان المقبل.ووفقا لبيانات وزارة الأمريكية فإن إجمالي الدين العام الأمريكي بلغ 36.22 تريليون دولار بحلول 24 اذار الجاري.وحذر شاي أكباس، مدير السياسة الاقتصادية بالمركز، من أن "تأجيل لمعالجة سقف الدين سيؤدي لمزيد من عدم الاستقرار الاقتصادي".وأشار إلى أن "مجرد الاقتراب من موعد التخلف عن السداد قد يتسبب في تقلبات بالسوق وارتفاع تكلفة الاقتماس وتآكل الثقة في الاستقرار المالي الأمريكي".ويعود السبب الرئيسي للأزمة إلى استمرار النزاع السياسي بين الحزبين حول رفع سقف الدين. وسبق أن حذرت وزارة الأمريكية من عواقب كارثية في حال التخلف عن السداد.