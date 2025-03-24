نبأ سار يخص أسعار الدولار

نيوز – اقتصادي

شهدت أسعار صرف الدولار الامريكي امام الدينار العراقي مع إغلاق البورصة في العاصمة ، انخفاضا.

وسجلت الأسعار كالآتي: بغداد: سعر البيع: 148,000 ديناراً مقابل 100 دولار. سعر الشراء: 147,000 ديناراً مقابل 100 دولار.



اربيل: سعر البيع: 146,500 ديناراً مقابل 100 دولار. سعر الشراء: 146,000 ديناراً مقابل 100 دولار.

