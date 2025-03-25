مع إغلاق البورصة.. أسعار الدولار تسجل ارتفاعا في بغداد

وسجلت أسعار الدولار ارتفاعا مع إغلاق بورصتي الكفاح والحارثية لتسجل 146950 ديناراً مقابل 100 دولار، فيما كانت الأسعار التي سجلت صباح هذا اليوم 146800 دينارا مقابل 100 دولار.أما أسعار البيع في محال الصيرفة بالأسواق المحلية في استقرت، حيث بلغ سعر البيع 148000 دينار لكل 100 دولار، بينما بلغ الشراء 146000 دينار لكل 100 دولار.