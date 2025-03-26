اليك أسعار صرف الدولار

نيوز – اقتصادي

تنشر نيوز، أسعار صرف الدولار مقابل الدينار العراقي في الأسواق المحلية العراقية اليوم الأربعاء 26 اذار2025، بغد اغلاق بورصتي الكفاح والحارثية.

: سعر البيع: 148,250



سعر الشراء: 147,250



: سعر البيع: 148,000



سعر الشراء: 147,000



: سعر البيع: 148,250



سعر الشراء: 147,250

