النفط النيابية تعلن إحالة مخالفات كثيرة لشركة نفط الوسط الى الادعاء العام

وقال عضو اللجنة لـ ، انه "تم لاكثر من مرة فتح ملفات شركة واحالة الكثير من المخالفات في عملها وبالتحديد في ادارتها الى جهاز الادعاء العام والذي بدوره احالة مخالفتها الى هيئة النزاهة"، مبينا ان " ما يثار عن شركة هو دقيق وصائب".واضاف "طالبنا بتغيير ادارة الشركة لانها خاضعة للاقتصاديات وتدار من قبل اشخاص نعرفها بالمسميات ومنهم "أبو دلال" إضافة الى اسماء يؤشر عليها تدخل اقتصادي في عمل ادارة الشركة"، لافتا الى "ضرورة مفاتحة جهاز الادعاء العام للحد من هذا التدخل".