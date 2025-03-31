البورصات الاوروبية تتلون بالاحمر

وبحلول الساعة 15:15 بتوقيت ، فقد مؤشر "داكس" الألماني 1.94% وسجل 22025.45 نقطة، وتراجع المؤشر البريطاني "فوتسي" بنسبة 1.4% إلى 8537.60 نقطة.وانخفض المؤشر الفرنسي "كاك" بنسبة 1.9% إلى 7765.57 نقطة، بحسب ما أظهرته بيانات وكالة "بلومبرغ".ومن المقرر أن تدخل حيز التنفيذ يوم الأربعاء المقبل (2 أبريل 2025)، بما في ذلك رسوم جمركية بنسبة 25% على "جميع السيارات المستوردة (المصنعة خارج الولايات المتحدة).