عالميا.. تراجع أسعار النفط مع تصاعد تهديدات ترامب

وانخفضت عشرة سنتات أو 0.1 بالمئة إلى 74.67 دولارا للبرميل بحلول الساعة 00:13 بتوقيت جرينتش، في حين تراجعت العقود الآجلة لخام غرب الوسيط الأمريكي 11 سنتا أو 0.1 بالمئة لتغلق على 71.37 دولارا بعد أن صعدت إلى أعلى مستوى في خمسة أسابيع في اليوم السابق.ومن المتوقع أن يؤدي تباطؤ النمو العالمي إلى تراجع الطلب على الوقود، وهو ما قد يعوض أي انخفاض في الإمدادات بسبب تهديدات بقصف وفرض رسوم جمركية ثانوية على مشتري النفط الروسي.وبعد أن أدت أنباء تهديدات إلى ارتفاع الأسعار في بادئ الأمر يوم الاثنين، قال متعاملون إنهم اعتبروا تحذيرات الرئيس لروسيا، على الأقل، مجرد خدعة.وقال ترامب، الأحد، لشبكة إن بي ، إنه غاضب للغاية من الرئيس الروسي بوتن، وسيفرض رسوما جمركية ثانوية تتراوح بين 25% و50% على مشتري النفط الروسي. وتحاول عرقلة الجهود الرامية إلى إنهاء الحرب في أوكرانيا.ومن شأن فرض رسوم جمركية على مشتري النفط من ، ثاني أكبر مصدر للنفط في العالم، أن يعطل الإمدادات العالمية ويضر بأكبر عملاء ، والهند.وهدد ترامب أيضًا بفرض رسوم جمركية مماثلة وقصف إذا لم تتوصل إلى اتفاق مع بشأن برنامجها النووي.