"يوم التحرير".. العالم يترقب "حربًا تجارية" سيشنها ترامب اليوم: ماذا عن العراق؟

القرارات التي من المفترض ان تتخذ اليوم ولشدة أهميتها وحجمها، اطلق على اليوم 2 ابريل اسم "يوم التحرير"، بناء على القرارات التي تتعلق بالرسوم التي سيتم اتخاذها اليوم، وقال إن الرسوم المضادة التي سيعلن عنها هذا الأسبوع ستشمل جميع البلدان وليس عددًا محدودا من الدول صاحبة الاختلالات التجارية الأوسع مع .وبعدما تحدث بيسنت عن احتمال استهداف 15% من الشركاء الذين يسجلون فائضا تجاريا متواصلا على حساب ، قال ترامب ردا على سؤال صحافي بهذا الصدد: "لم أسمع بـ15 بلدا أو عشرة بلدان"، متحدثا عن عدد أوسع.ويعد واحدا من البلدان الذي يميل لصالحها التجاري مع ، ففي عام 2023 صدر الى بقيمة حوالي 9 مليار دولار من بينها 6 مليار دولار نفط خام، بالمقابل لم يستورد العراق من أمريكا سوى بـ1.4 مليار دولار.