تحذير من امر قد يصيب الاقتصاد العراقي بالكساد

وقال عضو اللجنة لـ ، ان "سبب خزن المواطنين لاموالهم في المنازل هو عدم ثقتهم بالمصارف الحكومية والخدمات المصرفية المقدمة وبالتالي قلت حركة الاموال داخل البلد والنشاط الاقتصادي والنشاط النقدي".وأضاف انه "يجب وضع خطط وبرامج لكسب ثقة المواطن وتفعيل تبادل التجارة الالكتروني والعمل على ان تكون الاموال ضمن المصارف الحكومية حتى تستطيع من تدويرها في نشاطات اقتصادية "، لافتا الى انه "بحسب المعلومات ان الاموال المخزنة في المنازل تتجاوز الـ100 ترليون دينار".وحذر ان "هذا الامر يسبب كسادا للاقتصاد العراقي "، لافتا الى "اننا نحتاج الى صعقة اقتصادية حقيقة حتى نستطيع ان نفعل هذه المبالغ وان تدور في نشاطات اقتصادية تكون فيها انعكاسات ايجابية في تطوير الاقتصاد الداخلي والنشاطات والتعاملات ما بين المواطنين".