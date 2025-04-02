رغم تخفيض 40 الف برميل يوميًا.. العراق يتجاوز سقف أوبك بـ150 الف برميل يوميًا في اذار

وبحسب تقرير لبلومبيرغ، فإن منظمة الدول المصدّرة للنفط (أوبك)، خفضت إنتاجها من النفط الخام خلال الشهر الماضي، عبر تقليص الإنتاج من قبل ونيجريا، فيما تستعد المنظمة للتخلص التدريجي من التخفيض الطوعي ابتداء من شهر ابريل الجاري.وخفضت انتاجها الشهر الماضي بمقدار 110 الاف برميل يوميًا، حيث جاء التخفيض من بواقع 40 الف برميل يوميًا، ونيجيريا بواقع 50 الف برميل يوميًا، فيما جاء المتبقي من الدول الأخرى.وبلغ انتاج العراق بعد التخفيض ما مقداره 4.15 مليون برميل يوميًا، ولا يزال الإنتاج اعلى من حصته البالغة 4 ملايين برميل يوميا.ومع بدء التخلص من التخفيض الطوعي هذا الشهر ستكون حصة العراق 4.012 مليون برميل يوميًا، ولكن مع تطبيق الخطة الجديدة لتعويض الإنتاج الفائض سيكون انتاج العراق من المفترض عند 3.892 مليون برميل يوميًا، وهكذا سيكون على العراق تقليل 24 الف برميل يوميًا لحين تعويض فائض الإنتاج.