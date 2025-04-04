النفط نحو تسجيل أسوأ خسارة أسبوعية منذ 5 اشهر

وانخفضت بمقدار 31 سنتًا، أو 0.4%، لتصل إلى 69.83 دولارًا للبرميل، كما انخفضت العقود الآجلة لخام غرب الوسيط الأمريكي بمقدار 32 سنتًا، أو 0.5%، لتصل إلى 66.63 دولارًا.ويتجه لتسجيل أكبر خسارة أسبوعية له من حيث النسبة المئوية منذ الأسبوع المنتهي في 14 أكتوبر/تشرين الأول، بينما يتجه خام غرب الوسيط إلى تسجيل أكبر خسارة أسبوعية له من حيث النسبة المئوية منذ الأسبوع المنتهي في 21 يناير/كانون الثاني.وبلغت نسبة خسائر برنت الأسبوعية حوالي 8% وهي اكبر خسارة "أسبوعية" منذ أكتوبر 2024.