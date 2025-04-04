النفط تكشف عن "تعقيدات جديدة ومطالب غير واقعية" تعرقل تصدير نفط كردستان

وقالت الوزارة في بيان ورد للسومرية نيوز، ان "وزارة النفط في جمهورية تشير إلى تصريح رابطة أبيكور الصادر في 28 آذار 2025، والذي زعم أن الوزارة أبدت عدم رغبتها في التفاوض على حل يفي بالعقود المبرمة بين شركات أبيكور وحكومة إقليم كردستان"، مشيرة الى ان "وزارة النفط تأسف لنشر هذا البيان المغلوط والمضلل".وبينت الوزارة انها "تعمل على ضمان التطبيق السليم لتعديل قانون الموازنة المعتمد في 2 شباط 2025، بحيث يمكن بدء الصادرات عبر خط أنابيب العراق-تركيا في أقرب وقت ممكن، وينص تعديل قانون الموازنة على أن تقوم الاتحادية بتعويض حكومة عن تكلفة إنتاج ونقل النفط الخام المسلم إلى (سومو) أو إلى ، كما ينص على أن يتم حساب التكاليف التقديرية العادلة للإنتاج والنقل لكل حقل على حدة من قبل استشاري دولي، وأن تُستخدم هذه التكاليف لتحديد المدفوعات من الاتحادية إلى حكومة ، ويتطلب تعديل قانون الموازنة تسليم جميع الإنتاج في إقليم كردستان على الفور إلى (سومو) ووزارة النفط الاتحادية، مع تطبيق آلية تعويض مؤقتة لسداد المدفوعات إلى حكومة إقليم كردستان أثناء قيام الدولي بعمله".وأكدت ان "حكومة اتخذت خطوات ملموسة وجادة لإثبات حسن نيتها في المفاوضات وضمان استئناف صادرات النفط عبر خط أنابيب العراق - (ITP) بسرعة ومسؤولية وقد عملت بإستمرار وبما يضمن ويخدم المصلحة الوطنية للبلاد وبذلت جهودًا كبيرة في الحفاظ على موارد العراق وتنفيذ حلول قانونية ومستدامة".وأشارت الى ان "رئيس الوزراء اكد ان بيع النفط بأطُر غير قانونية خارج مسؤولية شركة وآليات بيعها يُعدّ تعدي على حقوق الشعب العراقي، كما دافع علنًا عن التعديلات الأخيرة على – التي أُقرت عبر آلية ديمقراطية شرعية – لتعزيز الشفافية وحوكمة النفطية، وانخرطت الحكومة وعلى أعلى المستويات لإيجاد حل عادل لهذه المسألة".وأوضح ان "التحدي الأساسي في هذه المفاوضات هو أنه في كل مرة يتم فيها إحراز تقدم من خلال اتفاق معين، يتم اتخاذ خطوات غير إيجابية —لكنها ليست من جانب ، حيث تُعيق المطالب غير الواقعية والخارجة عن الأطر القانونية التقدم نحو تسوية نهائية، لا سيما مع ظهور تعقيدات جديدة تتناقض مع الاتفاقات السابقة. وتؤكد الوزارة أن مثل هذه المطالب لا تخدم المفاوضات البنّاءة القائمة على حسن النية".وأكدت ان "التوصل إلى حل متفق عليه في أقرب وقت ممكن أمر بالغ الأهمية لوقف عمليات البيع غير الأصولية وغير القانونية وللحفاظ على ثروات الشعب العراقي. إن ملتزمة بحماية مصالح جميع الأطراف وبما يوفر المصلحة الوطنية العُليا ، بما في ذلك مصالح شركات النفط الدولية، وفقًا للقوانين النافذة والاتفاقات المبرمة. كما تُكرس جهودها لتوفير بيئة استثمارية جاذبة تدعم التنمية الاقتصادية وضمان الوصول الى حل عادل ومستدام يخدم الجميع".ودعت إلى "عقد اجتماع عاجل مع الأطراف المعنية لاستئناف المفاوضات والحوار شريطة أن يخضع التفاوض وبما يتوافق مع قانون الموازنة المعدل، والوصول إلى آلية عمل واضحة تحفظ حقوق العراق وتضمن التزاماته تجاه المستثمرين"، مبينة ان "الهدف الرئيسي في استئناف تصدير النفط عبر خط الأنابيب بشكل فوري وآمن ومشروع، يمثل ضمان سيادة القانون وحماية الموارد الوطنية من أي استغلال غير قانوني".