النفط والأسهم بادنى مستوى منذ سنوات.. "حرب الرسوم" تعيد الاقتصاد الى حقبة كورونا

وهبطت أسعار النفط 7% لتغلق عند أدنى مستوى في أكثر من ثلاث سنوات وذلك بعد ان ردت بزيادة الرسوم على السلع الامريكية.حرب الرسوم المتبادلة، دفعت المستثمرين الى توقعات نحو ركود عالمي ما جعلهم يحجمون عن الانفاق والاستثمار وشراء الأسهم، حيث من المتوقع ان يزداد التضخم بفعل ارتفاع أسعار السلع وبالتالي احجام الناس عن الشراء او تباطؤ المصنعين في الصناعة والتصدير بفعل فقدان القدرة التنافسية للبضائع في الاسواق الاستهلاكية.وتراجعت أسعار السلع الأساسية، بما في ذلك الغاز الطبيعي وفول الصويا والذهب، في حين تراجعت أسواق الأسهم العالمية، وتوقع جيه بي أن تبلغ احتمالات ركود اقتصادي عالمي بحلول نهاية العام 60%، مقابل 40% سابقًا.وانخفضت القياسي العالمي 4.56 دولار، أو 6.5%، لتسجل عند التسوية 65.58 دولار للبرميل، في حين تراجعت العقود الآجلة لخام غرب الوسيط الأمريكي 4.96 دولار، أو 7.4%، لتغلق عند 61.99 دولار.وعلى مدار الأسبوع، انخفض بنسبة 10.9%، وهي أكبر خسارة أسبوعية من حيث النسبة المئوية في عام ونصف، في حين سجل خام غرب الوسيط أكبر انخفاض له في عامين بانخفاض قدره 10.6%.ويعيش حالة قلق من انخفاض أسعار النفط فكل دولار يخسره برميل النفط يعني خسارة اكثر من 100 مليون دولار شهريًا.