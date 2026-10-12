الدولار يقترب من 165 ألف دينار في بغداد

وارتفعت أسعار الدولار في بورصتي الكفاح والحارثية ببغداد إلى 165 ألف دينار مقابل كل 100 دولار، مقارنة بـ163 ألفاً و300 دينار المسجلة صباح أمس الأحد.وبلغ سعر بيع الدولار في محال الصيرفة ببغداد 165 ألفاً و500 دينار مقابل 100 دولار، فيما سجل سعر الشراء 164 ألفاً و500 دينار.