الدولار ينخفض مع إغلاق البورصة في بغداد

سجلت أسعار صرف الدولار الامريكي انخفاضا امام الدينار العراقي، مساء اليوم السبت، مع إغلاق البورصة في وأربيل.



سعر البيع: 148,500 ديناراً مقابل 100 دولار.

سعر الشراء: 146,500 ديناراً مقابل 100 دولار.



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سعر البيع: 147,400 ديناراً مقابل 100 دولار.

سعر الشراء: 147,300 ديناراً مقابل 100 دولار. سعر البيع: 148,500 ديناراً مقابل 100 دولار.سعر الشراء: 146,500 ديناراً مقابل 100 دولار.سعر البيع: 147,400 ديناراً مقابل 100 دولار.سعر الشراء: 147,300 ديناراً مقابل 100 دولار.