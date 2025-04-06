المصرف الأهلي.. احتكار للحوالات دون تقديم خدمات مصرفية للعراقيين

ويقول الباحث بالشأن المالي والمصرفي في حديث لـ ، إن "النظام المصرفي العراقي الان منهار والمصارف اغلبها معاقبة، والحوالات حصرا بيد المصارف الأردنية والخليجية"، مشيرا الى ان "البنك المركزي أعطى إجازة الموافقة للمصرف العربي إضافة الى ولمصارف خليجية أخرى".وأضاف حنتوش، أن "هذه المصارف، ومنها الاردني هي معروفة لدى العراقيين منذ التسعينات وكانت مملوكة لعراقيين سابقا وهي مصارف اعتيادية ولا تمتلك اي ميزة تنافسية وكثير من المصارف العراقية افضل منها، لكن بما انها مملوكة لمستثمرين أجانب تابعين لمصارف في وفي ، فهولاء كفلوها أمام الأمريكان وفتحوا له حساب في سيتي بنك في جي بي في الولايات المتحدة".وتابع الخبير، أن "المصرف الأهلي وغيره من المصارف المشابهة، لا تعمل وفق مبدأ تقديم عمليات مصرفية متميزة للعراقيين، وليس لديها معايير عالمية، ولكنها تعمل وفق الكفالة من قبل المصارف الأجنبية في دولها".ولفت الخبير، الى ان "هذه مصارف ارباحها خيالية وتصل الى 300 مليار دينار سنويا اذا كان الدولار يباع لديها بـ1320 اما اذا كانت هنالك بيع مع العمولات جانبية، فستكون مليارات الدولارات".وأشار حنتوش الى ان "العراق بحاجة لتعديل سياسات البنك المركزي ودعم النظام المصرفي العراقي وتقوية معايره وتقوية قدرته على الحوالات والدخول لعمليات المصرفية"، معتبرا ان "وقوع النظام المصرفي العراقي بيد الاجانب عمل غير صحيح".ولفت حنتوش الى أن "دول المنطقة لا تعطي أكثر من 14% الى الأجنبي أما العراقي يعطي 100% خلافا لقانون الشركات الذي حدد 49% اما البنك المركزي اعتمد على مادة 107 التي اتاحت لمجلس بإعطاء نسبة دون تحديد أكثر أو أقل".