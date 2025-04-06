أسعار جديدة للدولار في العراق

وارتفعت أسعار البيع في محال الصيرفة بالأسواق المحلية في ، حيث بلغ سعر البيع 148500 دينار عراقي مقابل 100 دولار، بينما بلغ الشراء 147500 دينار مقابل 100 دولار.وفي ، بلغ بيع الدولار 147500 دينار لكل 100 دولار، وسعر الشراء 146500 دينار مقابل 100 دولار أمريكي.