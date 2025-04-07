اللون الأحمر يكسو مؤشرات الأسواق العربية

تقلص خسائرهاأنهى مؤشر تعاملات الإثنين على تراجع محدود، بعدما قلص جانبًا من خسائره المسجلة خلال الجلسة. وأغلق المؤشر عند مستويات 9766 نقطة، بعد أن كان قد تراجع في بداية التداولات بنحو 0.7% إلى 9728 نقطة.السوق يتماسك نسبيًاوفي ، تقلصت الخسائر كذلك في ختام التداولات، حيث أغلق مؤشر السوق الأول أعلى مستويات 8000 نقطة، رغم تراجعات فاقت 1% خلال الجلسة الصباحية.السوق المصرية تبدأ بخسائرافتتحت تعاملات الإثنين على تراجع بنحو 1%، إذ هبط المؤشر الثلاثيني إلى ما دون 30300 نقطة، وسط ضغوط بيعية طالت أغلب القطاعات.السوق تفقد مستوى مهمسجلت السوق تراجعًا حادًا في بداية جلسة اليوم، حيث فقد مؤشر تاسي مستوى 11 ألف نقطة، متأثرًا بأداء ضعيف للقطاعات القيادية.الأسواق الإماراتية تتعرض لخسائر حادةافتتحت الأسواق الإماراتية تداولات الأسبوع على تراجعات قوية، حيث انخفض مؤشر سوق دبي بأكثر من 5%، في حين سجل سوق خسائر ملحوظة أيضًا.كما شهدت تراجعات إضافية في جلسة الافتتاح، ليتداول المؤشر الأول دون مستوى 8000 نقطة.