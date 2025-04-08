ارتفاع جديد بأسعار صرف الدولار في العراق

وارتفعت أسعار الدولار في بورصتي الكفاح والحارثية لتسجل 147800 دينار مقابل 100 دولار، فيما كانت الأسعار ليوم أمس الاثنين 147750 دينار مقابل 100 دولار، أما أسعار البيع في محال الصيرفة بالأسواق المحلية في استقرت، حيث بلغ سعر البيع 148750 ديناراً مقابل 100 دولار، وبلغ الشراء 146750 دينار مقابل 100 دولار.وكان ، قد أعلن بتاريخ 7 شباط/فبراير 2022، المصادقة على تعديل سعر صرف الدولار إلى 1320 دينار للدولار الواحد.