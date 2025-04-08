تعرف على أسعار الدولار في بغداد

واستقرت اسعار الدولار مع إغلاق بورصتي الكفاح والحارثية ببغداد لتسجل 147800 دينار مقابل كل 100 دولار، وهي نفس الأسعار التي سجلتها صباح هذا اليوم.أما أسعار البيع في محال الصيرفة بالأسواق المحلية في استقرت حيث بلغ سعر البيع 148750 دينارا مقابل كل 100 دولار، بينما بلغ الشراء 146750 دينارا.