"لا تلوموا إلا أنفسكم مستقبلاً".. رسالة الى البرلمانيين والعراقيين بشأن الديون

، خاطب أعضاء واللجنة المالية فيه بتدوينة في حسابه على منصة "فيس بوك"، قائلاً: "إما أن تتعهدوا بأنكم ستقومون مع أعصاء الحكومة الحالية بدفع الديون الداخلية التي يستدينها هذه الأيام من مواردكم الشخصية أو تمنعون حدوثها"، مشيراً أن "هذه الديون في رقبة الأجيال القادمة، وهي ستكافح من أجل سدادها كما نكافح اليوم لتسديد ديون الحكومات السابقة".وأضاف مخاطباً البرلمانيين، "بدلاً من التركيز على بعض المسائل غير ذات الأهمية، نسقوا جهودكم لمنع وصول هذه الديون إلى مستويات قياسية لأبناء الشعب العراقي والموظفين منهم".وتوجّه الخبير الاقتصادي للعراقيين بقول: "هل سمعتم ببعض منافذ صرف الرواتب تستخدم بطاقة الـ (كي كارد) خاصتك وتأخذ باسمك، لتكتشف وراء فترة أن جزءاً من راتبك يتم استقطاعه لتسديد هذا الدين الذي لا تعلم عنه، ولما تراجع القضاء يقول أنك أنت من منحت هذه الصلاحية لمالك المنفذ بأخذ القرض لما أعطيته البطاقة، ولما تذهب لتبحث عن صاحب المنفذ ترى أنه مغلق أو مسافر"، موضحاً أن "ما يحدث هو مشابه بالضبط، لكن على مستوى أكبر بكثير".حمّل مسؤولية المشكلة للعراقيين، وقال لهم: "كل قروض الحكومة تؤخذ بصلاحية مُنحت من قبل الذي أعطاه الشعب بطاقة الناخب التي تعادل بطاقة الكي خاصتك، لا أحد يلوم في المستقبل إلا نفسه لأنه أعطى هذه الصلاحية لمن لم يكن على قدر المسؤولية ومنع عملية الاستدانة باسم المواطن".