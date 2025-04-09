النظام المصرفي العراقي على حافة الانهيار.. مصارف تحتكر الحولات والأهلي مثالا

فالنظام المصرفي العراقي يعاني من لآن اغلب المصارف العراقية تخضع للعقوبات الامريكية المفروضة.وذلك دفع المصارف الاجنبية والمحلية ذات الادارة الاجنبية لاحتكار الحوالات المصرفية في وحرمان المصارف المحلية منها، دون تقديم أي خدمات مصرفية ملموسة.وحصل ذلك باجازة ممنوحة من رغم ان تلك المصارف ومنها المصرف الاردني لا تمتلك اي ميزة تنافسية.لكنها كفلت أمام الأمريكيين وفتحت لها حسابات في سيتي بنك في جي بي بالولايات المتحدة فقط لانها مملوكة لمستثمرين أجانب تابعين لمصارف في وفي .ولا يعمل المصرف وغيره من المصارف المشابهة وفق مبدأ تقديم عمليات مصرفية متميزة للعراقيين ولكنها تعمل وفق الكفالة من قبل المصارف الأجنبية في دولها.وتحقق هذه المصارف ارباحا خيالية تصل الى ثلاثمئة مليار دينار سنويا ويمكن ان تصل الارباح الى المليارات في حال البيع مع العمولات الجانبية.وبناء على ذلك يرى كثيرون ان هنالك حاجة لتعديل سياسات البنك المركزي ودعم النظام المصرفي العراقي وتقوية معاييره وتقوية قدرته على الحوالات والدخول للعمليات المصرفية.وبلغة النسب وبالمقارنة مع دول المنطقة فانها لا تعطي أكثر من اربعة عشر بالمئة للمصارف الأجنبية، أما فانه يقدم نسبة مئة بالمئة لتلك المصارف.خلافا لقانون الشركات الذي حدد نسبة الفائدة بتسعة واربعين بالمئة، فان البنك المركزي اعتمد على مادة 107 التي اتاحت لمجلس إعطاء نسبة دون تحديد أكثر أو أقل.