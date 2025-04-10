Alsumaria Tv
Alsumaria TV
الصفحة الرئيسية
البرامج
السومرية نيوز السومرية - أخبار العراق
الصفحة الرئيسية
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
فيديوهات
سياسة
محليات
خاص السومرية
رياضة
أمن
دوليات
منوعات
عالم السيارات
للنساء فقط
تكنولوجيا
نتائج الامتحانات
فن وثقافة
إنفوغراف
أخبار الطقس
أخبار الأبراج
علم وعالم
اقتصاد
الأبراج
Sumer Fm
Alsumaria
البث المباشر
السومرية - البث المباشر بالصورة
السومرية - البث المباشر بالصوت
Alsumaria Alsumaria
Alsumaria TV
البث المباشر
Alsumaria Alsumaria
Alsumaria Alsumaria Loader
Alsumaria TV
Alsumaria Alsumaria
البرامج
ترفيه
سياسة
مسلسلات
برامج سومر أف أم
رمضان السومرية
برامج سابقة
لقطات
جدول البرامج
Play
LIVE
السومرية نيوز
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
فيديوهات
سياسة
محليات
خاص السومرية
أمن
دوليات
عالم السيارات
منوعات
أخبار الأبراج
أخبار الطقس
إنفوغراف
فن وثقافة
نتائج الامتحانات
تكنولوجيا
للنساء فقط
علم وعالم
رياضة
اقتصاد
فيديو يرصد رمي مياه الصرف الصحي في شط العرب
المزيد
SUMER FM
تفضيلاتي
الأبراج
حالة الطقس
استطلاعات
الترددات
اعلن معنا
SUMER FMSumer
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Rss - Alsumaria
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر © 2025 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
حمّل تطبيق السومرية
المصدر الاول لاخبار العراق
Huawei
تفضيلاتي
الأبراج
حالة الطقس
الاستفتاءات
الترددات
اعلن معنا
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
ALsumaria حقوق التأليف والنشر © 2025 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
Huawei
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Rss - Alsumaria
Alsumaria
البث المباشر
Alsumaria TV
Alsumaria
الصفحة الرئيسية
جدول البرامج
تفضيلاتي
حالة الطقس
Alsumaria
الاستفتاءات
فريق السومرية
الترددات
اعلن معنا
من نحن
اتصل بنا
Sumer
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
ALsumaria حقوق التأليف والنشر © 2025 Alsumaria.tv.
Huawei
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Instagram - Alsumaria

البنك المركزي يصدر تعديلاً لضوابط مبادرة الطاقة المتجددة (وثيقة)

اقتصاد

2025-04-10 | 02:56
Alsumaria Tv https://www.alsumaria.tv/authors
البنك المركزي يصدر تعديلاً لضوابط مبادرة الطاقة المتجددة (وثيقة)
1,515 شوهد

السومرية نيوز – اقتصاد

أصدر البنك المركزي العراقي، اليوم الخميس، تعديلا لضوابط مبادرة الطاقة المتجددة التي أطلقها في عام 2022.

 
وأوضح البنك في وثيقة وردت لـ السومرية نيوز، جاء فيها:

انطلاقا من هدف البنك المركزي العراقي بتعزيز التنمية المستدامة ودوره الداعم للتوجه نحو استخدام الطاقة المتجددة عن طريق مبادرته التي اطلقها في مطلع عام 2022) ، والحاقاً بإعمامنا المرقم (503/4/9) في 2024/10/28، تقرر الآتي

.1. تحديد السلفة الواحدة التي تمنح للمصرف بمبلغ مقداره (300) مليون دينار ثلاثمائة مليون دينار ولا يتم منح السلفة اللاحقة إلا بعد ان يقوم المصرف بتزويدنا بالكشف المطلوب وخلال المدة المبينة في الفقرة (4) ادناه
2 تعديل الفقرة (4) من اعمامنا اعلاه لتصبح مدة التمويل (7) سنوات بضمنها (6) اشهر امهال كحد اقصى.

.3 تعديل الفقرة (3) من اعمامنا اعلاه لتصبح فائدة هذا البنك بنسبة (0.5%) وفائدة المصارف بنسبة لا تتجاوز (%2.5)

.4 تعديل الفقرة (6) من اعمامنا اعلاه لتصبح كالآتي يتم تعزيز أرصدة المصارف المفتوحة لدى هذا البنك وحسب طلبات التمويل التي ترد منهم لغرض منحها كقروض لأغراض اقتناء منظومات الطاقة المتجددة للوحدات السكنية وحسب الآلية المبينة في أدناه والمشاريع بمختلف قطاعاتها ليتم بعدها تزويد البنك المركزي دائرة المحاسبة بالكشوفات والجداول التفصيلية عن المستفيدين من القروض الممنوحة لهم خلال مدة اقصاها (6) أشهر من تاريخ منحها، وحسب النموذجين (أ، ب) المرفقين ربطاً، وتكون المصارف هي الجهة المسؤولة تجاه هذا البنك بمتابعة تحقق الغرض من التمويل وحصول المستفيدين شركات (وافراد على منظومات الطاقة المتجددة عن طريق الشركات المعتمدة من قبل وزارة الكهرباء. وتزويدنا بالكشوفات المفصلة عنهم، وكذلك تحقق الغرض من تمويل مشاريع تدوير النفايات ومعامل الطابوق، وتكون أيضاً مسؤولة عن سداد كافة استحقاقات السلف الى هذا البنك في مواعيدها المحددة من حساباتها المفتوحة لديه.

5 تكون آلية التقديم على تمويلات المبادرة للمواطنين عبر طريقتين وكالآتي:
أ- يقدم المواطنين طلب للحصول على التمويل عن طريق موقع تمويل ) https://tamwil.iq) أو أية منصة إلكترونية أخرى تعتمد لاحقاً لأغراض هذه المبادرة ويتم مراجعة أحد المصارف بشكل مباشر ليقوم الأخير بإكمال الاجراء الخاصة بالقرض، وللمصرف الحرية في التعامل مع مجموعة من الشركات المعتمدة وحسب سياسته الاقراضية، وكذلك للشركة حرية التعامل مع أكثر من مصرف
ب يقوم المصرف بإقراض الشركات المعتمدة من قبل وزارة الكهرباء لمبلغ السلفة الممنوح له لتقوم الشركات بتجهيز المواطنين بمنظومات الطاقة المتجددة ونصبها وصيانتها ولا يجوز للشركة الاقتراض من أكثر من مصرف وعلى الشركة تقديم كشف بالمستفيدين للمصرف لارساله الى هذا البنك وحسب ما جاء في الفقرة (4) أعلاه

6- يبدأ تاريخ احتساب فترة الترويج المشار إليها في (4) أعلاه من تاريخ تعزيز سيولة المصارف سواء تم اعتماد الآلية (أ) أو (ب) من (5) أعلاه.
 
 
>> تابع قناة السومرية على  تويتر

البنك المركزي

مبادرة

الطاقة المتجددة

+A
-A
facebook
Twitter
Whatsapp
telegram
Messenger
telegram
Alsumaria Tv
أحدث الحلقات
ناس وناس
Play
ناس وناس
الديوانية عفك - الحلقة ٥ | الموسم 8
04:00 | 2025-04-10
Play
الديوانية عفك - الحلقة ٥ | الموسم 8
04:00 | 2025-04-10
مايك السومرية
Play
مايك السومرية
د. سنان العزاوي - الحلقة ١ | season 1
14:30 | 2025-04-09
Play
د. سنان العزاوي - الحلقة ١ | season 1
14:30 | 2025-04-09
نشرة أخبار السومرية
Play
نشرة أخبار السومرية
نشرة ٩ نيسان ٢٠٢٥ | 2025
12:45 | 2025-04-09
Play
نشرة ٩ نيسان ٢٠٢٥ | 2025
12:45 | 2025-04-09
العراق في دقيقة
Play
العراق في دقيقة
09-04-2025 | 2025
12:30 | 2025-04-09
Play
09-04-2025 | 2025
12:30 | 2025-04-09
Live Talk
Play
Live Talk
الأبرياء والابتزاز الإلكتروني - الحلقة ٤ | 2025
12:30 | 2025-04-09
Play
الأبرياء والابتزاز الإلكتروني - الحلقة ٤ | 2025
12:30 | 2025-04-09
استديو Noon
Play
استديو Noon
اقترح على نون 9-4-2025 | 2025
07:00 | 2025-04-09
Play
اقترح على نون 9-4-2025 | 2025
07:00 | 2025-04-09
صباحكم أحلى مع سلمى
Play
صباحكم أحلى مع سلمى
أرض الواقع لقاء مع المحامي عادل الجاف 9-4-2025 | 2025
02:30 | 2025-04-09
Play
أرض الواقع لقاء مع المحامي عادل الجاف 9-4-2025 | 2025
02:30 | 2025-04-09
طل الصباح
Play
طل الصباح
الأبراج - بقولك ايه 9-4-2025 | 2025
00:30 | 2025-04-09
Play
الأبراج - بقولك ايه 9-4-2025 | 2025
00:30 | 2025-04-09
جات بالليل
Play
جات بالليل
أرقام وتكسير الأغاني 8-4-2025 | 2025
13:00 | 2025-04-08
Play
أرقام وتكسير الأغاني 8-4-2025 | 2025
13:00 | 2025-04-08
منتدى سومر
Play
منتدى سومر
اعرف واطلب 7-4-2025 | 2025
13:00 | 2025-04-07
Play
اعرف واطلب 7-4-2025 | 2025
13:00 | 2025-04-07
الأكثر مشاهدة
ناس وناس
Play
ناس وناس
الديوانية عفك - الحلقة ٥ | الموسم 8
04:00 | 2025-04-10
Play
الديوانية عفك - الحلقة ٥ | الموسم 8
04:00 | 2025-04-10
مايك السومرية
Play
مايك السومرية
د. سنان العزاوي - الحلقة ١ | season 1
14:30 | 2025-04-09
Play
د. سنان العزاوي - الحلقة ١ | season 1
14:30 | 2025-04-09
نشرة أخبار السومرية
Play
نشرة أخبار السومرية
نشرة ٩ نيسان ٢٠٢٥ | 2025
12:45 | 2025-04-09
Play
نشرة ٩ نيسان ٢٠٢٥ | 2025
12:45 | 2025-04-09
العراق في دقيقة
Play
العراق في دقيقة
09-04-2025 | 2025
12:30 | 2025-04-09
Play
09-04-2025 | 2025
12:30 | 2025-04-09
Live Talk
Play
Live Talk
الأبرياء والابتزاز الإلكتروني - الحلقة ٤ | 2025
12:30 | 2025-04-09
Play
الأبرياء والابتزاز الإلكتروني - الحلقة ٤ | 2025
12:30 | 2025-04-09
استديو Noon
Play
استديو Noon
اقترح على نون 9-4-2025 | 2025
07:00 | 2025-04-09
Play
اقترح على نون 9-4-2025 | 2025
07:00 | 2025-04-09
صباحكم أحلى مع سلمى
Play
صباحكم أحلى مع سلمى
أرض الواقع لقاء مع المحامي عادل الجاف 9-4-2025 | 2025
02:30 | 2025-04-09
Play
أرض الواقع لقاء مع المحامي عادل الجاف 9-4-2025 | 2025
02:30 | 2025-04-09
طل الصباح
Play
طل الصباح
الأبراج - بقولك ايه 9-4-2025 | 2025
00:30 | 2025-04-09
Play
الأبراج - بقولك ايه 9-4-2025 | 2025
00:30 | 2025-04-09
جات بالليل
Play
جات بالليل
أرقام وتكسير الأغاني 8-4-2025 | 2025
13:00 | 2025-04-08
Play
أرقام وتكسير الأغاني 8-4-2025 | 2025
13:00 | 2025-04-08
منتدى سومر
Play
منتدى سومر
اعرف واطلب 7-4-2025 | 2025
13:00 | 2025-04-07
Play
اعرف واطلب 7-4-2025 | 2025
13:00 | 2025-04-07
اخترنا لك
رغم استقرار اسعار النفط عالميا.. خام البصرة يواصل الانخفاض
03:48 | 2025-04-10
"أوقفوا التعيينات واكشفوا الحقيقة للعراقيين".. اقتصادي يتحدث عن أزمة تواجه العراق
03:34 | 2025-04-10
الصراع التجاري يضغط أسعار النفط.. وخام العراق بأدنى مستوى منذ 5 سنوات
01:37 | 2025-04-10
إثر التصعيد التجاري.. اليوان الصيني بأدنى مستوى امام الدولار منذ الأزمة المالية العالمية
01:26 | 2025-04-10
الشريك الذهبي.. تكريم مصرف التنمية الدولي خلال فعاليات قمة AIM للاستثمار
13:20 | 2025-04-09
مذكرة تفاهم عراقية – أمريكية لتعزيز التعاون في البنية التحتية الرقمية والطاقة المتجددة
13:14 | 2025-04-09
نعم، يجب استقباله كزعيم دولة
نعم، يجب استقباله كزعيم دولة
كلا، ماضيه يثير المخاوف
كلا، ماضيه يثير المخاوف
لا أهتم بالأمر
لا أهتم بالأمر
النتائج تعكس آراء المشاركين وليست قياساً للرأي العام.
النتائج تعكس آراء المشاركين وليست قياساً للرأي العام.

أبراج

على السومرية

إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين
إشترك
حمل تطبيق السومرية
المصدر الأول لأخبار العراق
Alsumaria mobile app on Android Alsumaria mobile app on Android
Alsumaria mobile app on IOS Alsumaria mobile app on IOS
Alsumaria mobile app on huawei Alsumaria mobile app on huawei
إشترك بخدمة التلغرام
تحديثات مباشرة ويومية
إشترك
جدول البرامج
الترددات
بث حي
البرامج
رمضان 2025
ترفيه
رمضان 2024
سياسة
رمضان 2023
السومرية نيوز
سياسة
محليات
خاص السومرية
أمن
دوليات
عالم السيارات
منوعات
أخبار الأبراج
أخبار الطقس
إنفوغراف
فن وثقافة
نتائج الامتحانات
تكنولوجيا
للنساء فقط
علم وعالم
رياضة
اقتصاد
اتصل بنا
اعلن معنا
فرص عمل
من نحن
تفضيلاتي
حالة الطقس
الأبراج
الاستفتاءات
فريق السومرية
Summer
انضم الى ملايين المتابعين
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Rss - Alsumaria
سياسة الخصوصية
AlSumaria
حمّل تطبيق السومرية
المصدر الاول لاخبار العراق
Android
Apple
Huawei
ALsumariaحقوق التأليف والنشر © 2025 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
الترددات
اتصل بنا
اعلن معنا
المزيدعرض أقل
البرامج
السومرية نيوز
البث المباشر
SUMER FMSumer
Sumer
حمل تطبيق السومرية
المصدر الأول لأخبار العراق
Playstore
Apple
Huawei
تابع قناة السومرية
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Rss - Alsumaria
من نحن
سياسة الخصوصية
ALsumariaحقوق التأليف والنشر © 2025 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.