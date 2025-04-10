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البنك المركزي يصدر تعديلاً لضوابط مبادرة الطاقة المتجددة (وثيقة)
اقتصاد
2025-04-10 | 02:56
Alsumaria Tv
https://www.alsumaria.tv/authors
1,515 شوهد
السومرية نيوز – اقتصاد
أصدر البنك المركزي العراقي، اليوم الخميس، تعديلا لضوابط مبادرة
الطاقة المتجددة
التي أطلقها في عام 2022.
وأوضح البنك في وثيقة وردت لـ السومرية نيوز، جاء فيها:
انطلاقا من هدف البنك المركزي العراقي بتعزيز التنمية المستدامة ودوره الداعم للتوجه نحو استخدام
الطاقة المتجددة
عن طريق مبادرته التي اطلقها في مطلع عام 2022) ، والحاقاً بإعمامنا المرقم (503/4/9) في 2024/10/28، تقرر الآتي
.1. تحديد السلفة الواحدة التي تمنح للمصرف بمبلغ مقداره (300) مليون دينار ثلاثمائة مليون دينار ولا يتم منح السلفة اللاحقة إلا بعد ان يقوم المصرف بتزويدنا بالكشف المطلوب وخلال المدة المبينة في الفقرة (4) ادناه
2 تعديل الفقرة (4) من اعمامنا اعلاه لتصبح مدة التمويل (7) سنوات بضمنها (6) اشهر امهال كحد اقصى.
.3 تعديل الفقرة (3) من اعمامنا اعلاه لتصبح فائدة هذا البنك بنسبة (0.5%) وفائدة المصارف بنسبة لا تتجاوز (%2.5)
.4 تعديل الفقرة (6) من اعمامنا اعلاه لتصبح كالآتي يتم تعزيز أرصدة المصارف المفتوحة لدى هذا البنك وحسب طلبات التمويل التي ترد منهم لغرض منحها كقروض لأغراض اقتناء منظومات
الطاقة المتجددة
للوحدات السكنية وحسب الآلية المبينة في أدناه والمشاريع بمختلف قطاعاتها ليتم بعدها تزويد البنك المركزي دائرة المحاسبة بالكشوفات والجداول التفصيلية عن المستفيدين من القروض الممنوحة لهم خلال مدة اقصاها (6) أشهر من تاريخ منحها، وحسب النموذجين (أ، ب) المرفقين ربطاً، وتكون المصارف هي الجهة المسؤولة تجاه هذا البنك بمتابعة تحقق الغرض من التمويل وحصول المستفيدين شركات (وافراد على منظومات الطاقة المتجددة عن طريق الشركات المعتمدة من قبل وزارة الكهرباء. وتزويدنا بالكشوفات المفصلة عنهم، وكذلك تحقق الغرض من تمويل مشاريع تدوير النفايات ومعامل الطابوق، وتكون أيضاً مسؤولة عن سداد كافة استحقاقات السلف الى هذا البنك في مواعيدها المحددة من حساباتها المفتوحة لديه.
5 تكون آلية التقديم على تمويلات المبادرة للمواطنين عبر طريقتين وكالآتي:
أ- يقدم المواطنين طلب للحصول على التمويل عن طريق موقع تمويل ) https://tamwil.iq) أو أية منصة إلكترونية أخرى تعتمد لاحقاً لأغراض هذه المبادرة ويتم مراجعة أحد المصارف بشكل مباشر ليقوم الأخير بإكمال الاجراء الخاصة بالقرض، وللمصرف الحرية في التعامل مع مجموعة من الشركات المعتمدة وحسب سياسته الاقراضية، وكذلك للشركة حرية التعامل مع أكثر من مصرف
ب يقوم المصرف بإقراض الشركات المعتمدة من قبل وزارة الكهرباء لمبلغ السلفة الممنوح له لتقوم الشركات بتجهيز المواطنين بمنظومات الطاقة المتجددة ونصبها وصيانتها ولا يجوز للشركة الاقتراض من أكثر من مصرف وعلى الشركة تقديم كشف بالمستفيدين للمصرف لارساله الى هذا البنك وحسب ما جاء في الفقرة (4) أعلاه
6- يبدأ تاريخ احتساب فترة الترويج المشار إليها في (4) أعلاه من تاريخ تعزيز سيولة المصارف سواء تم اعتماد الآلية (أ) أو (ب) من (5) أعلاه.
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