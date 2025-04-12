اليوم.. ارتفاع أسعار الذهب في الاسواق

سجل سعر بيع للمثقال الواحد عيار 21 من الذهب الخليجي والتركي والأوربي 670 الف دينار، وسعر الشراء 666 الف دينار.وبلغ سعر بيع المثقال الواحد عيار 21 من الذهب 640 الف دينار، وبلغ سعر الشراء 636 الفاً.وفيما يخص أسعار الذهب في محال الصاغة، فإن سعر بيع مثقال الذهب الخليجي عيار 21 يتراوح بين 670 الف دينار 680 ألفاً، البيع مثقال الذهب العراقي بين 640 الفا و 650 الف دينار.ومع هبوط العملة الوطنية وارتفاع معدلات الفقر والبطالة، فإن أسواق الذهب العراقية سجلت إقبالا كبيرا من الزبائن لشراء الأصفر وسط تحذيرات من شراء المزيف.