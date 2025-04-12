Alsumaria Tv
Alsumaria TV
الصفحة الرئيسية
البرامج
السومرية نيوز السومرية - أخبار العراق
الصفحة الرئيسية
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
فيديوهات
سياسة
محليات
خاص السومرية
رياضة
أمن
دوليات
منوعات
عالم السيارات
للنساء فقط
تكنولوجيا
نتائج الامتحانات
فن وثقافة
إنفوغراف
أخبار الطقس
أخبار الأبراج
علم وعالم
اقتصاد
الأبراج
Sumer Fm
Alsumaria
البث المباشر
السومرية - البث المباشر بالصورة
السومرية - البث المباشر بالصوت
Alsumaria Alsumaria
Alsumaria TV
البث المباشر
Alsumaria Alsumaria
Alsumaria Alsumaria Loader
Alsumaria TV
Alsumaria Alsumaria
البرامج
ترفيه
سياسة
مسلسلات
برامج سومر أف أم
رمضان السومرية
برامج سابقة
لقطات
جدول البرامج
Play
LIVE
السومرية نيوز
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
فيديوهات
سياسة
محليات
خاص السومرية
أمن
دوليات
عالم السيارات
منوعات
أخبار الأبراج
أخبار الطقس
إنفوغراف
فن وثقافة
نتائج الامتحانات
تكنولوجيا
للنساء فقط
علم وعالم
رياضة
اقتصاد
نائب يدعو محافظ البصرة لمناظرة عبر السومرية
المزيد
SUMER FM
تفضيلاتي
الأبراج
حالة الطقس
استطلاعات
الترددات
اعلن معنا
SUMER FMSumer
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Rss - Alsumaria
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر © 2025 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
حمّل تطبيق السومرية
المصدر الاول لاخبار العراق
Huawei
تفضيلاتي
الأبراج
حالة الطقس
الاستفتاءات
الترددات
اعلن معنا
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
ALsumaria حقوق التأليف والنشر © 2025 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
Huawei
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Rss - Alsumaria
Alsumaria
البث المباشر
Alsumaria TV
Alsumaria
الصفحة الرئيسية
جدول البرامج
تفضيلاتي
حالة الطقس
Alsumaria
الاستفتاءات
فريق السومرية
الترددات
اعلن معنا
من نحن
اتصل بنا
Sumer
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
ALsumaria حقوق التأليف والنشر © 2025 Alsumaria.tv.
Huawei
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Instagram - Alsumaria

رسوم ترامب.. حرب تجارية على الابواب

اقتصاد

2025-04-12 | 12:00 2025-04-12T12:00:12+00:00
Alsumaria Tv https://www.alsumaria.tv/authors
facebook
Twitter
Whatsapp
telegram
السومرية - أخبار العراق
Messenger
telegram

رسوم ترامب.. حرب تجارية على الابواب

المصدر:
السومرية
496 شوهد

يوم التحرير.. ترامب يتوّج انتقامه من العالم بحرب تجارية


منذ ان عاد الى البيت الأبيض، يبدو الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وكأنه جاء للانتقام من العالم، فالأمر لا يقتصر على الشرق الأوسط ومشاكله ولا صراع النفوذ والأمن مع ايران والصين وروسيا فحسب، بل توّج ترامب قراراته غير المسبوقة وسلوكياته غير المدونة في خرائط الدبلوماسية العالمية، بشن حرب تجارية في يوم التحرير كما اصطلح عليه.

اكبر مستورد في العالم بـ3 تريليون دولار.. امريكا تحمي نفسها بالرسوم
في الثاني من ابريل الجاري، اعلن ترامب عن حزمة ضخمة من التعريفات الجمركية يتم تطبيقها على مرحلتين، يستهدف ترامب من خلالها تعزيز الصناعة الامريكية ومعالجة العجز التجاري والصناعي الذي جعل الولايات المتحدة الامريكية اكبر دول العالم استيرادا للسلع بقيمة أكثر من 3 تريليون دولار سنويًا، بينما تبرز الصين بالمقابل كأكثر دول العالم تصديرًا، وهو ما يعكس التفاوت في القوة التصنيعية والتجارية عالميًا.

خلافا للمعروف.. رسوم ترامب "عقوبة جماعية" لا سياسة اقتصادية تجاه بضائع محدودة
فرض التعريفات الجمركية على الاستيرادات امر طبيعي في بلدان العالم لتعزيز الإنتاج الداخلي والقطاع الصناعي وحماية المنتجات والسلع المحلية، لكنها غالبًا تكون بفرض تعريفات جمركية محدودة ووفقا للسلع التي تمتلك هذه البلدان قدرة على تصنيعها، لكن ما فعله ترامب هو فرض التعريفات الجديدة على جميع بلدان العالم بغض النظر عن السلع، باستثناء بعض السلع التي لم يشملها بالتعريفات الجديدة.

10% تعريفات جمركية على الجميع.. ورسوم اكبر على "دول العجز التجاري"
تضمن القرار فرض تعريفات جمركية تبلغ 10% على جميع بلدان العالم ويبدأ تطبيقها ابتداء من 5 ابريل، وبعد ذلك بـ4 أيام، وتحديدا في 9 ابريل، بدأ تطبيق تعريفات جمركية من نوع اخر وبقيمة اعلى بكثير، على حوالي 60 دولة تمتلك الولايات المتحدة الامريكية معها عجزا تجاريا، أي ان هذه الدول تقوم بالتصدير لامريكا بمبالغ مالية اكبر مما تستورده منها.

الاسواق بادنى مستوى منذ 4 سنوات.. رسوم ترامب تعيد العالم لاجواء كورونا
تسببت الرسوم المفروضة بانهيار الأسهم واختلال الأسواق العالمية وتراجع أسعار النفط لادنى مستوى في 4 أعوام، حيث اعادت الرسوم والاقتصاد العالمي الى "أجواء حقبة كورونا"، وذلك بسبب المخاوف من ركود عالمي وتراجع عمليات التصدير والاستهلاك والتجارة العالمية.

حرب تجارية متوقعة.. الصين ترد على امريكا بـ"رسوم انتقامية"
عملية فرض الرسوم، تبعها تحذير من ترامب لدول العالم في حال ردت بفرض تعريفات جمركية "انتقامية" على السلع الامريكية، لكن هذا التحذير لم يردع العديد من الدول وعلى رأسها الصين التي ردت بفرض تعريفات جمركية ضد البضائع الامريكية المصدرة الى الصين، وهو ما دفع الى توقعات باشتعال حروب تجارية ستتسبب بارتفاع وتضخم أسعار السلع عالميًا فضلا عن التسبب بركود اقتصادي عالمي.

العراق يحصد اول اضرار رسوم ترامب.. خسارة 30 مليون دولار يوميا بتراجع النفط
فيما يخص العراق، تتنوع الاثار المتوقعة عليه من خطوة ترامب، فيما تتضارب الاراء حول حجم هذه التأثيرات، لكن عمومًا تضرر العراق بالفعل قبل تطبيق التعريفات الجمركية عليه وذلك بانخفاض اسعار النفط منذ اعلان "حرب الرسوم" بمقدار 9 دولارات للبرميل، هذا يعني ان العراق بدأ يخسر حوالي 30 مليون دولار يوميًا، او حوالي ربع مليار دولار منذ اعلان حرب التعريفات الجمركية حتى الان.

بالرسوم الاساس ورسوم "العجز".. حصة العراق من تعريفة ترامب 49%
هذا فيما يتعلق بالتأثير غير المباشر، اما في الحديث عن الاثار المباشرة، فالعراق مشمول بالتعريفة الجمركية الشاملة البالغة 10% والتي فرضها ترامب على جميع صادرات بلدان العالم الى أمريكا، وفضلًا عن الـ10%، فرض ترامب تعريفة جمركية اضافية على العراق تبلغ 39%، تضاف الى الـ10% الاولى، ليكون المجموع 49%، والتعريفة الثانية هي الرسوم التي فرضها ترامب على البلدان التي تمتلك الولايات المتحدة معها عجزا تجاريا.

امريكا "عاجزة تجاريا" امام العراق.. تستورد بـ7.4 مليار دولار وتصدر له بـ1.7 مليار فقط
نعم، فالولايات المتحدة الامريكية تملك عجزا تجاريا مع العراق، حيث تستورد من العراق بـ7.4 مليار دولار سنويًا، بينما لايستورد العراق من الولايات المتحدة الامريكية سوى بـ1.7 مليار دولار سنويًا، ليكون بذلك مقدار العجز التجاري لصالح العراق بمبلغ 5.7 مليار دولار سنويًا.

امريكا ستحصل على 3.6 مليار دولار من الرسوم على صادرات العراق
يشكل النفط الجزء الاكبر من الصادرات العراقية الى امريكا سنويًا، وبفرض رسوم تبلغ 49% على صادرات العراق، هذا يعني ان الحكومة الامريكية ستحصل على 3.6 مليار دولار رسوم من بضائع العراق، من المفترض ان يتحملها المستوردون الامريكيون، لتكون الكلفة الاجمالية عليهم تبلغ حوالي 11 مليار دولار لاستيراد النفط والبضائع من العراق بدلا من 7.4 مليار دولار، وبذلك سترتفع كلفة السلع والبضائع العراقية في السوق الامريكية.

المستوردون الامريكيون من العراق قد يبحثون عن مصدّر بديل "لتقليل الكلفة"
هذا الأمر، من المتوقع ان يدفع المصافي المستوردة للنفط العراقي وباقي المستوردين الاميركيين للسلع من العراق، الى البحث عن مصدر اخر لاستيراد هذه البضائع والنفط بدلا من العراق، وذلك لتقليل كلفة الاستيراد، لكن بالمقابل، تشير المعلومات الى ان النفط والمشتقات النفطية لن تشمل اساسًا بالرسوم الجمركية الجديدة.

هذا التقرير من ضمن برنامج "حصاد السومرية" من تقديم ورود الموزاني وإعداد غرفة أخبار "السومرية"، يُعرض كلّ جمعة السّاعة 8:30 مساءً. لمشاهدة الحلقة كاملة، انقر هنا.
>> تابع قناة السومرية على  تويتر

سياسة

خاص السومرية

بالفيديو

اقتصاد

ترامب

الرسوم الجمركية

السومرية

العراق

الولايات المتحدة

حصاد السومرية

+A
-A
facebook
Twitter
Whatsapp
telegram
Messenger
telegram
Alsumaria Tv
أحدث الحلقات
العراق في دقيقة
Play
العراق في دقيقة
العراق في دقيقة 12-04-2025 | 2025
12:30 | 2025-04-12
Play
العراق في دقيقة 12-04-2025 | 2025
12:30 | 2025-04-12
Biotic
Play
Biotic
أهمية الفحوصات الدورية - الحلقة ١ | الموسم 4
15:00 | 2025-04-11
Play
أهمية الفحوصات الدورية - الحلقة ١ | الموسم 4
15:00 | 2025-04-11
حصاد السومرية
Play
حصاد السومرية
العراق ممنوع من دولاره! - حلقة ١ | الموسم 2
14:00 | 2025-04-11
Play
العراق ممنوع من دولاره! - حلقة ١ | الموسم 2
14:00 | 2025-04-11
نشرة أخبار السومرية
Play
نشرة أخبار السومرية
نشرة ١١ نيسان ٢٠٢٥ | 2025
12:45 | 2025-04-11
Play
نشرة ١١ نيسان ٢٠٢٥ | 2025
12:45 | 2025-04-11
ماكينة
Play
ماكينة
لكزس Platinum مع أحمد البياتي - الحلقة ١ | season 1
12:30 | 2025-04-11
Play
لكزس Platinum مع أحمد البياتي - الحلقة ١ | season 1
12:30 | 2025-04-11
الهوا الك
Play
الهوا الك
زوجة شهيد تريد تحصيل حقوقها - الحلقة ١ | الموسم 10
10:30 | 2025-04-11
Play
زوجة شهيد تريد تحصيل حقوقها - الحلقة ١ | الموسم 10
10:30 | 2025-04-11
عشرين
Play
عشرين
بين التغيير والاحتلال .. 22 عاما من الجدل الذي لا ينتهي! - الحلقة ٢ | الموسم 4
15:30 | 2025-04-10
Play
بين التغيير والاحتلال .. 22 عاما من الجدل الذي لا ينتهي! - الحلقة ٢ | الموسم 4
15:30 | 2025-04-10
Celebrity
Play
Celebrity
اللاعب العراقي مصطفى عبد الجليل - الحلقة ١ | الموسم 4
14:30 | 2025-04-10
Play
اللاعب العراقي مصطفى عبد الجليل - الحلقة ١ | الموسم 4
14:30 | 2025-04-10
اسرار الفلك
Play
اسرار الفلك
اسرار الفلك مع جاكلين عقيقي من ١٢ الى ١٨ نيسان ٢٠٢٥ | 2025
13:00 | 2025-04-10
Play
اسرار الفلك مع جاكلين عقيقي من ١٢ الى ١٨ نيسان ٢٠٢٥ | 2025
13:00 | 2025-04-10
Live Talk
Play
Live Talk
بشرتنا واستقبال اشعة شمس الصيف - الحلقة ٥ | 2025
10:30 | 2025-04-10
Play
بشرتنا واستقبال اشعة شمس الصيف - الحلقة ٥ | 2025
10:30 | 2025-04-10
الأكثر مشاهدة
العراق في دقيقة
Play
العراق في دقيقة
العراق في دقيقة 12-04-2025 | 2025
12:30 | 2025-04-12
Play
العراق في دقيقة 12-04-2025 | 2025
12:30 | 2025-04-12
Biotic
Play
Biotic
أهمية الفحوصات الدورية - الحلقة ١ | الموسم 4
15:00 | 2025-04-11
Play
أهمية الفحوصات الدورية - الحلقة ١ | الموسم 4
15:00 | 2025-04-11
حصاد السومرية
Play
حصاد السومرية
العراق ممنوع من دولاره! - حلقة ١ | الموسم 2
14:00 | 2025-04-11
Play
العراق ممنوع من دولاره! - حلقة ١ | الموسم 2
14:00 | 2025-04-11
نشرة أخبار السومرية
Play
نشرة أخبار السومرية
نشرة ١١ نيسان ٢٠٢٥ | 2025
12:45 | 2025-04-11
Play
نشرة ١١ نيسان ٢٠٢٥ | 2025
12:45 | 2025-04-11
ماكينة
Play
ماكينة
لكزس Platinum مع أحمد البياتي - الحلقة ١ | season 1
12:30 | 2025-04-11
Play
لكزس Platinum مع أحمد البياتي - الحلقة ١ | season 1
12:30 | 2025-04-11
الهوا الك
Play
الهوا الك
زوجة شهيد تريد تحصيل حقوقها - الحلقة ١ | الموسم 10
10:30 | 2025-04-11
Play
زوجة شهيد تريد تحصيل حقوقها - الحلقة ١ | الموسم 10
10:30 | 2025-04-11
عشرين
Play
عشرين
بين التغيير والاحتلال .. 22 عاما من الجدل الذي لا ينتهي! - الحلقة ٢ | الموسم 4
15:30 | 2025-04-10
Play
بين التغيير والاحتلال .. 22 عاما من الجدل الذي لا ينتهي! - الحلقة ٢ | الموسم 4
15:30 | 2025-04-10
Celebrity
Play
Celebrity
اللاعب العراقي مصطفى عبد الجليل - الحلقة ١ | الموسم 4
14:30 | 2025-04-10
Play
اللاعب العراقي مصطفى عبد الجليل - الحلقة ١ | الموسم 4
14:30 | 2025-04-10
اسرار الفلك
Play
اسرار الفلك
اسرار الفلك مع جاكلين عقيقي من ١٢ الى ١٨ نيسان ٢٠٢٥ | 2025
13:00 | 2025-04-10
Play
اسرار الفلك مع جاكلين عقيقي من ١٢ الى ١٨ نيسان ٢٠٢٥ | 2025
13:00 | 2025-04-10
Live Talk
Play
Live Talk
بشرتنا واستقبال اشعة شمس الصيف - الحلقة ٥ | 2025
10:30 | 2025-04-10
Play
بشرتنا واستقبال اشعة شمس الصيف - الحلقة ٥ | 2025
10:30 | 2025-04-10
اخترنا لك
زيارتان في عام.. ما تريده بغداد وانقرة
11:06 | 2025-04-12
اليوم.. ارتفاع أسعار الذهب في الاسواق
06:08 | 2025-04-12
إليك أسعار صرف الدولار في المحافظات العراقية اليوم
04:12 | 2025-04-12
لتعزيز الاقتصاد.. مصرف التنمية الدولي الراعي الرسمي لقمة الأعمال العراقية
12:15 | 2025-04-11
إليكم أسعار صرف الدولار في العراق اليوم
07:26 | 2025-04-11
التوترات العالمية تضع أسعار النفط على مسار الانخفاض المستمر
07:02 | 2025-04-11
نعم، يجب استقباله كزعيم دولة
نعم، يجب استقباله كزعيم دولة
كلا، ماضيه يثير المخاوف
كلا، ماضيه يثير المخاوف
لا أهتم بالأمر
لا أهتم بالأمر
النتائج تعكس آراء المشاركين وليست قياساً للرأي العام.
النتائج تعكس آراء المشاركين وليست قياساً للرأي العام.

أبراج

على السومرية

إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين
إشترك
حمل تطبيق السومرية
المصدر الأول لأخبار العراق
Alsumaria mobile app on Android Alsumaria mobile app on Android
Alsumaria mobile app on IOS Alsumaria mobile app on IOS
Alsumaria mobile app on huawei Alsumaria mobile app on huawei
إشترك بخدمة التلغرام
تحديثات مباشرة ويومية
إشترك
جدول البرامج
الترددات
بث حي
البرامج
رمضان 2025
ترفيه
رمضان 2024
سياسة
رمضان 2023
السومرية نيوز
سياسة
محليات
خاص السومرية
أمن
دوليات
عالم السيارات
منوعات
أخبار الأبراج
أخبار الطقس
إنفوغراف
فن وثقافة
نتائج الامتحانات
تكنولوجيا
للنساء فقط
علم وعالم
رياضة
اقتصاد
اتصل بنا
اعلن معنا
فرص عمل
من نحن
تفضيلاتي
حالة الطقس
الأبراج
الاستفتاءات
فريق السومرية
Summer
انضم الى ملايين المتابعين
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Rss - Alsumaria
سياسة الخصوصية
AlSumaria
حمّل تطبيق السومرية
المصدر الاول لاخبار العراق
Android
Apple
Huawei
ALsumariaحقوق التأليف والنشر © 2025 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
الترددات
اتصل بنا
اعلن معنا
المزيدعرض أقل
البرامج
السومرية نيوز
البث المباشر
SUMER FMSumer
Sumer
حمل تطبيق السومرية
المصدر الأول لأخبار العراق
Playstore
Apple
Huawei
تابع قناة السومرية
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Rss - Alsumaria
من نحن
سياسة الخصوصية
ALsumariaحقوق التأليف والنشر © 2025 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.