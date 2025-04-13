سعر صرف الدولار في بغداد

وتراجعت أسعار الدولار عند إغلاق بورصتي الكفاح والحارثية ببغداد، لتسجل 147,450 ديناراً مقابل كل 100 دولار، بعد أن كانت صباح اليوم عند مستوى 147,500 دينار لكل 100 دولار.أما أسعار الصرف في مكاتب الصيرفة بالأسواق المحلية في استقرت، حيث بلغ سعر البيع 148,500 دينار مقابل الـ 100 دولار، في حين بلغ سعر الشراء 146,500 دينار.