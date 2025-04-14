السوداني في اربيل... النفط ورواتب الموظفين ابرز الملفات التي طرحت على طاولة الحوار

في ... النفط ورواتب الموظفين ابرز الملفات التي طرحت على طاولة الحوار



عقب زيارة امتدت لساعات معدودة تمت فيها مناقشة العديد من الملفات ابرزها النفط ورواتب الموظفين، تتأمل اطراف عدة حلحلة المشاكل العالقة بين المركز والاقليم منذ سنوات، خاصة مع انفتاح الطرفين بكل اريحية ووضع الخلافات السابقة جانبا.