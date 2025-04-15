مشروع ضخم لتصدير نفط وغاز العراق.. تعرف على تفاصيل المقترح التركي

وكان خط الأنابيب الرابط بين وميناء التركي (المعروف باسم خط كركوك-جيهان) أبرز منافذ تصدير النفط العراقي، قبل إغلاقه منذ ما يزيد على عامين، إثر خلافات إثر خلافات مالية.ووفق قاعدة بيانات خطوط نقل النفط والغاز يذهب المقترح إلى أبعد من تعزيز صادرات نفط وغاز ، إذ يقدم لبغداد على طبق من ذهب حلًا لجانب من مشكلة الكهرباء.يُشير مسار خطوط النفط والغاز الجديدة إلى مدها من في العراق، حتى ميناء جيهان المطل على البحر المتوسط، بهدف فتح مجال جديد لتدفق موارد العراق إلى السوق.ويبدأ مسار الخط المقترح بنقل النفط والغاز من مرورًا بمدينة حديثة بمحافظة غرب البلاد، حتى مدينة سلوبي جنوب .وبذلك يتجنب مسار الخطوط الجديدة المرور بإقليم الواقع شمال العراق.ويبدو أن هناك صلة بين مسار مقترح الخطوط الجديدة، ومسار خط الربط بين "البصرة" و"حديثة" الذي حظي بموافقة حكومية، في يناير/كانون الثاني الماضي.ورغم منافع الخط (الذي يتسع لنقل 2.25 مليون برميل يوميًا)؛ فإن أصواتًا تعالت برفضه خشية إنعاش مقترح خط يمر عبر ، إلا أن الخطوط المقترحة من البصرة إلى تركيا تسلك مسارًا مختلفًا.حسب تفاصيل المقترح هناك مسار أولي لنقل كل من النفط والغاز والكهرباء.هناك خط تركي داخلي يربط أصول مدينة سلوبي بميناء جيهان، ويعزز المقترح الجديد ربط هذا الخط بحقول البصرة العراقية.وأوضح وزير الطاقة التركي ألب أرسلان بيرقدار، أن التوسعة عبر الربط مع حقول النفط العراقية في البصرة ستساعد في ضمان استدامة تصدير للخام، وتضمن وصول التدفقات إلى أسواق البحر المتوسط.وأشار إلى أن حقول البصرة مهمة لضمان نقل خط "سلوبي-جيهان" ما يصل إلى 1.5 مليون برميل يوميًا.تتطلع تركيا -حسب مقترح بيرقدار- إلى إنشاء نظام نقل غاز يصل إلى حدود العراق، لنقل 5 مليارات متر مكعب من الغاز بشكل متبادل وعكسي بين الدولتين.وتخطط لإنشاء خط غاز ينقل إمدادات الغاز من البصرة إلى سلوبي، ثم من سلوبي إلى ميناء جيهان.وكشف "بيرقدار" عن أن تركيا ستكون نقطة عبور "ومركزًا" يضمن تزويد العراق لأنقرة ودول أخرى بالغاز.وتستفيد تركيا من عبور نفط وغاز العراق، لتحصيل رسوم المرور عبر خطوط الأنابيب في أراضيها.ومن المتوقع أن ينعش المشروع المقترح خزائن تركيا، التي تأثرت سلبًا بتعطل تحصيل رسوم مرور التدفقات عبر خط "كركوك-جيهان" المتوقف منذ ما يزيد على عامين؛ إذ قدرت خسائر أنقرة في هذا الشأن بنحو مليار دولار.ويستهدف العراق حاليًا تلبية الطلب المحلي على الغاز (لأغراض توليد الكهرباء أو غيرها) عبر إنهاء حرق الغاز بحلول عام 2028، رغم امتلاكه احتياطيات كبيرة غير مستغلة.يعتمد العراق إلى حد كبير على الغاز في توليد الكهرباء، وتضمّن المقترح التركي خططًا لتزويد البلاد بإمدادات الغاز اللازمة، لكن بغداد لم تُعلِّق على مدى توافق هذه الأهداف مع خططها للاكتفاء الذاتي.وتعتزم تركيا زيادة صادرات الكهرباء إلى العراق، ومد خطي نقل إضافيين للربط بين البلدين، ما ينقذ بغداد من ضغط: نقص واردات الغاز الإيراني (الذي يشكل أكبر حصص توليد الكهرباء العراقية بنسبة 30%)، وحملة الرئيس الأميركي ترمب ضده.يصب المقترح في صالح تركيا إذ تتطلع للتحول إلى مركز طاقة رئيس في الإقليم.ويبدو أن أنقرة تولي اهتمامًا كبيرًا بالخطوط الجديدة، خاصة أن هذا المقترح جاء على لسان وزير الطاقة ألب أرسلان بيرقدار، وفق تصريحات نقلها عنه موقع إس بي غلوبال.