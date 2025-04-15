ارتفاع طفيف لاسعار النفط بعد إعفاءات الرسوم الجمركية

وبحلول الساعة 09:22 بتوقيت ، ارتفعت العقود الآجلة للخام الأمريكي "غرب الوسيط" لشهر مايو المقبل بنسبة 0.36% إلى 61.75 دولار للبرميل.فيما صعدت العقود الآجلة للخام العالمي مزيج " " لشهر يونيو المقبل بنسبة 0.39% إلى 65.12 دولار للبرميل، بحسب ما أظهرته التداولات.وقالت محللة السوق المستقلة : "عفى المنتجات الإلكترونية من الرسوم ، وأشار إلى تخفيف الرسوم الجمركية على السيارات، الأمر الذي منح بعض الراحة للأصول الخطرة، بما في ذلك النفط".وأشارت المحللة إلى أن سياسة ترامب غير قابلة للتنبؤ ما يضغط على الأسواق.وفي أحدث تطور في الحرب التجارية التي يشنها ترامب، قال إنه يدرس تعديل الرسوم الجمركية البالغة 25% المفروضة على واردات السيارات وقطع غيار السيارات الأجنبية من وكندا وأماكن أخرى.وأدت السياسات التجارية الأمريكية المتذبذبة إلى خلق حالة من عدم اليقين في أسواق النفط العالمية ودفعت منظمة " " أمس الاثنين إلى خفض توقعاتها للطلب للمرة الأولى منذ الماضي.وأعلنت يوم الجمعة الماضي أنها ستمنح استثناءات من الرسوم الجمركية على الهواتف الذكية وأجهزة الكمبيوتر وبعض السلع الإلكترونية الأخرى، ومعظمها مستورد من وأدى ذلك إلى ارتفاع طفيف في أسعار النفط الخام.